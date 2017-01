Fede Cartabia es el primer refuerzo del Deportivo para la campaña 2017-18. Regresará a Riazor el próximo verano, no ahora, ya que el club quiere evitar que haya un excedente de efectivos para las posiciones de banda. Han llegado dos extremos en este mercado invernal -Ola John y Gaël Kakuta- y además Gaizka Garitano cuenta con varias opciones más para las alas del ataque: Bruno Gama, Carles Gil, Marlos Moreno, Fayçal Fajr e incluso Emre Çolak o Luisinho, improvisado interior izquierdo en los recientes encuentros ante Villarreal y Las Palmas. "No podemos hacer un overbooking porque luego al final es difícil de gestionar", afirmó anteayer el presidente, Tino Fernández. Por eso Cartabia regresa en diferido al equipo en el que jugó cedido la pasada campaña. Esta vez no será a préstamo sino en propiedad y con un contrato largo para convertirse en un activo del club. El acuerdo con el Dépor es total, a falta de la firma. Desde ahora hasta junio tratará de tener minutos en algún equipo que le sirva de puente hasta su retorno, si es que lo encuentra y se hace cargo de lo que queda pendiente de su ficha. Ha descartado el PAOK de Salónica porque su intención es seguir en España.

Acaba de cumplir 24 años, por lo que se trata de un futbolista joven, con mucha proyección, y cuyas mejores prestaciones todavía están por llegar. El Deportivo ya lo quiso repescar el pasado verano para seguir contando con él otro año más. El Valencia no quiso desprenderse de él y el extremo inició la temporada con la esperanza de hacerse un hueco en Mestalla. Sin embargo, apenas ha tenido protagonismo, con participación en solo cuatro encuentros de Liga (152 minutos) y dos de Copa (106). Cuando se abrió el mercado invernal el Dépor volvió a preguntar por él y la respuesta del club ché fue la misma, cerrando las puertas a su salida. Desde entonces hubo varios giros inesperados que agudizaron la crisis del Valencia. Dimitió su técnico, el italiano Cesare Prandelli, sustituto de Pako Ayestarán, y poco después también se marchó el director deportivo, Jesús García Pitarch.

La cabeza de Cartabia seguía en otra parte y el pasado 2 de enero el futbolista llegó incluso a transmitir al nuevo entrenador, el exdeportivista Salvador González, Voro, que no se encontraba anímicamente en condiciones para afrontar el partido de Copa frente al Celta, motivo por el cual el técnico lo dejó fuera de la convocatoria. Casi un mes después, el jugador ultima el acuerdo para desvincularse del Valencia, que necesita una ficha libre para inscribir al celeste Fabián Orellana en este mercado invernal. Anteayer Fede ya no se ejercitó con el Valencia y no entró en la convocatoria para la visita de anoche al estadio de Gran Canaria, donde los de Voro perdieron 3-1.

El argentino se formó en la cantera ché hasta llegar al primer equipo, con el que disputó 40 partidos en la temporada 2013-14 entre Liga, Copa y Liga Europa, anotando tres goles. Cuatro tantos firmó la siguiente campaña (2014-15) en los 30 partidos que jugó durante su préstamo en el Córdoba, donde coincidió con el exblanquiazul Xisco Jiménez y con el ahora deportivista Florin Andone. Fue allí donde llamó la atención del Deportivo, que obtuvo su cesión para el curso pasado. Con la camiseta blanquiazul participó en 29 encuentros, entre ellos tres de Copa. En Liga le marcó al Betis, al Málaga y al Eibar. Tres dianas a las que añadió otra más en la eliminatoria del torneo del KO frente al Llagostera. Fue de menos a más hasta convertirse en uno de los futbolistas más decisivos para mantener al Dépor a flote en una segunda vuelta muy mala en cuanto a resultados, pero en la que el argentino supo dar un paso al frente justo cuando el equipo más lo necesitaba. El habilidoso zurdo rindió, sobre todo, partiendo desde la banda derecha, aunque puede desenvolverse en los dos costados del ataque y también como mediapunta.