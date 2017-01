El Deportivo llega al último día de la ampliación con 25.080 accionistas

El Deportivo llega al último día de la ampliación de capital con 25.080 accionistas, tras las 80 altas que se produjeron durante toda la jornada del lunes, entre ellas las de los clubes Ural y del Orzán. Después de 25 meses de un proceso impuesto en el acuerdo singular firmó con la Agencia Tributaria sobre la deuda privilegiada, el club blanquiazul obtuvo un importante apoyo de su masa social ya desde el 1 de enero de 2015, fecha en la que comenzó la primera fase, destinada a los accionistas que había en ese momento, así como de los seguidores que no habían tenido la posibilidad de suscribir títulos de la entidad y que en los cinco últimos meses decidieron participar de forma masiva, como demuestran los cerca de 2.000 nuevos propietarios.

El pasado jueves, en un chat con los lectores de LA OPINIÓN y laopinioncoruna.es, Tino Fernández realizó un llamamiento al deportivismo para llegar a los 25.000 "dueños" del club. "Animo a todos los deportivistas a comprar acciones del Deportivo para decirle al mundo que somos un club de todos, de 25.000 propietarios". Una cifra que la entidad deportivista superó el pasado domingo, ya que durante el fin de semana algo menos de un centenar de aficionados utilizaron la web www.odeporeteu.gal para contribuir en este proceso.

El Deportivo se vio obligado a aprobar la ampliación de capital en la Junta de Accionistas de 2014, condición indispensable para no caer en el "incumplimiento del compromiso" con Hacienda pues constituiría "causa de resolución del Acuerdo Singular suscrito con la AEAT el 7 de marzo de 2014", aseguraba el club en aquella época. Los socios respaldaron por amplia mayoría el cumplimiento de este acuerdo y aprobaron una ampliación de 7.819.971,60 euros, que era el capital social que tenía el club en aquel momento. El otro compromiso ineludible era cubrir 1,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2015, que el club también cumplió. Lo hizo especialmente gracias a los accionistas ya existentes, pues las dos primeras fases (1 de enero de 2015 a 31 de mayo de 2015 y 1 de junio de 2015 a 31 de octubre de 2015) estaban destinadas a los propietarios de aquel momento.

La cifra de 7.819.971,60 euros (130.116 acciones) era la referencia máxima en las dos fases iniciales, de la tercera a la quinta el tope era de 1.500 títulos o lo que es lo mismo un importe de 90.000 euros, con el fin de preservar la estructura del capital existente y mantener la atomización en el reparto de las acciones, hasta el punto de que esta ampliación se cerrará sin que ninguno de los accionistas supere el 3% del capital social.

Si la respuesta de los que ya eran accionistas, sobre todo en las dos primeras fases para cumplir con el compromiso con Hacienda de suscribir 1,5 millones a 31 de diciembre de 2015, fue importante, la de los no accionistas no lo fue menos, pues la alta participación de los que se convirtieron en nuevos propietarios es gente joven que hasta ahora no había tenido la oportunidad de hacerse con acciones, pues la última ampliación se cerró en 2007.