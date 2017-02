Kakuta: "Físicamente me encuentro bien, pero me falta ritmo"

Gael Kakuta disputó el pasado fin de semana sus primeros minutos como deportivista y ayer se declaró "feliz" por ello a pesar de la derrota del equipo en Ipurua (3-1). El centrocampista francés, sin embargo, reconoció que todavía debe trabajar más para ponerse a la altura del resto de sus compañeros. "Me encontré bien, pero tengo que seguir trabajando para tener más ritmo", admitió. "Físicamente me siento bien, pero aún me falta ritmo. El ritmo es totalmente diferente aquí en España, pero mis sensaciones físicas y mentales en el campo están mejorando", añadió Kakuta.

El francés tendrá este viernes ante el Betis la oportunidad de jugar sus primeros minutos en Riazor, un campo que recuerda de sus etapas anteriores en el Rayo Vallecano y el Sevilla. "Es un muy buen estadio, me encanta el ambiente, la playa, tiene muy buena afición y creo que voy a disfrutar de jugar allí", manifestó tras el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva.

Al rival también lo conoce de su paso por la Liga española, aunque su pasado sevillista no hace que se lo tome con mayor rivalidad. "Jugué contra el Betis con el Sevilla y marqué", recordó el centrocampista, quien al mismo tiempo subrayó que eso forma "parte de su pasado".

Kakuta también destacó su entendimiento con Çolak desde su llegada. "Me llevo muy bien fuera del campo con él y eso es bueno para conectar dentro de la cancha", aseguró el jugador francés.