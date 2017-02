El Deportivo es el club que más dueños tiene en el deporte español

El Deportivo es la sociedad anónima deportiva con mayor número de propietarios, no solo en el fútbol sino también en el deporte español, tras el cierre del proceso de ampliación de capital iniciado hace dos años.

El último recuento efectuado ayer, aún a falta de confirmación oficial por el club, fija en alrededor de 25.400 el nuevo número total de accionistas del Deportivo, 2.400 más que en enero de 2015.

Solo Real Sociedad y Eibar tienen también las acciones muy repartidas, pero con un número muy inferior al que ha reunido el Dépor, pues los donostiarras cuentan con 14.340 propietarios y el Eibar, alrededor de 11.000.

Hace poco más de dos años, el Deportivo afrontaba una ampliación de su capital social obligado por el acuerdo singular que había logrado con la Agencia Tributaria para aplazar el pago de la abultada deuda privilegiada que mantenía con el fisco. El Dépor contaba entonces con 23.014 propietarios y un capital social de 7.819.971 euros que ha aumentado ahora a más de 10 millones, según los últimos datos estimativos cuyo importe exacto se confirmará en los próximos días por la directiva.

El club había concluido las cuatro primeras fases con 1.600 nuevos accionistas y cerró la quinta con 800 más, que dan un total de 2.400 nuevos propietarios, a falta de la confirmación oficial.

Fue precisamente en el último periodo, con el objetivo puesto en rebasar el difícil listón de los 25.000 accionistas, cuando mayor respuesta ofreció el deportivismo. Esta respuesta de la afición blanquiazul coincidió con la campaña desarrollada por LA OPINIÓN, que adquirió 26.000 euros en acciones, uno por cada socio del Deportivo, y animó a los coruñeses a participar en un proceso que garantiza el modelo de propiedad colectiva del club coruñés.

Durante los cinco meses que discurrieron desde el 1 de noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016 1.612 abonados de la entidad que no eran accionistas suscribieron 10.855 títulos por valor de 652.385,50 euros, según informó el club.

Tras la elevada participación de los abonados no accionistas, llegó el turno para aquellos que no tenían títulos del club blanquiazul y tampoco eran socios, aunque podían concurrir aquellos que no lo hubieran hecho en las fases reservadas para ellos, es decir, accionistas que no hubiesen participado en las dos primeras fases y abonados que no lo hubiesen hecho en la tercera. El resultado fue también superior a lo que se esperaba en el club: más de 800 nuevos accionistas.

Los que ya tenían acciones dieron la cara en las dos primeras fases: en la primera, en la que podían doblar el capital invertido, acudieron 105 socios que adquirieron 6.031 acciones, por valor de 362.463,10 euros. En la segunda fase, que se cerró el 31 de octubre de ese año, también para los antiguos propietarios, aunque ahora con un tope de 1.500 nuevas acciones y 90.150 euros, participaron 602 socios que suscribieron 9.472 acciones (569.267,20 euros). Una alta participación que daba fundadas esperanzas al obligado objetivo para el club de alcanzar una suscripción de un millón y medio de euros a 31 de diciembre de 2015, según se estipulaba en el convenio firmado con Hacienda en marzo de 2014.

El principal reto se solventó, pero quedaba otro desafío: llegar a los 25.000 propietarios. A falta de una semana para el cierre del proceso, hacían falta 164 nuevos socios para alcanzar el simbólico listón. La cifra récord de accionistas en el fútbol español se alcanzó y rebasó con creces finalmente con una ejemplar respuesta de los coruñeses. Los 2.400 nuevos accionistas sumados en la operación de ampliación de capital confirman al Deportivo como la sociedad anónima deportiva con más propietarios en el deporte español.

El Dépor no es solamente el club español con un mayor reparto de la propiedad sino también en el que más difícil resulta la concentración de acciones, ya que tras esta ampliación ningún accionista llegará a disponer del tope del 3% que establecen los estatutos. En la Real Sociedad, por ejemplo, que tiene también un amplio accionariado, si bien muy lejos de los 25.4000 accionistas blanquiazules, hay varios grupos que rozan la posesión del 5% de las acciones, tope fijado en el club donostiarra.

En la mayoría de los clubes españoles se ha impuesto ya el control de socios mayoritarios, y algunos dependen ya de capital extranjero, como es el caso de sociedades tan emblemáticas como Valencia, Espanyol o Atlético de Madrid. Villarreal Celta o Sporting son otros ejemplos de clubes que cuentan con dueños singulares que , sobre todo en los dos primeros casos, pueden manejar estas sociedades a su antojo.

El capitalismo popular reafirmado en el Deportivo con esta ampliación de capital fue resaltado en LA OPINIÓN por el sociólogo coruñés Manuel González Ramallal, que dirige en la Universidad de La Laguna el grupo de investigación "Fútbol, cultura y sociedad", quien manifestó que "el modelo de propiedad del Deportivo es una marca distintiva de identidad en el fútbol".

Para este sociólogo es especialmente remarcable que el Deportivo tenga un mayor número de accionistas que clubes de ciudades con mucha más población que A Coruña. "La explicación del éxito de este modelo único estriba en el significado cultural del sentimiento deportivista", afirma Manuel Gónzalez Ramallal. "En A Coruña existe una unión y un vínculo muy fuerte entre el Deportivo y la ciudad. Hay un elemento de socialización y de educación, que se convierte en un motivo de pertenencia y orgullo".