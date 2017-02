Gaizka Garitano: "Estamos en una situación delicada"

El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, resalta la importancia del partido de mañana en Riazor contra el Betis (20.45 horas), al que ya venció el equipo coruñés en la vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una cita clave tras la reciente derrota ante el Eibar. "Cuando pierdes todo el mundo quiere rectificar eso. Tenemos la necesidad de ganar. Es uno de esos partidos de inflexión para nuestro futuro. Jugamos tres veces contra el Betis y siempre fueron partidos igualados. No podemos pensar que porque los de abajo no estén ganando, eso nos tranquiliza. Es un partido muy importante", recalcó. "Estamos en una situación delicada y cuanto antes lo veamos, antes saldremos de ella", argumentó el vasco.

Gaizka espera conseguir mañana la primera victoria del año, en el que el Dépor ha registrado hasta ahora cinco empates y una derrota, la del pasado fin de semana en Ipurua. "Me preocupa. Venimos de perder y para nosotros es un partido muy importante. El Betis es uno de los equipos a los que queremos alcanzar y para eso hay que ganar", señaló.

El técnico confía en que el Deportivo sea capaz de mostrar mañana un nivel parecido al que últimamente está exhibiendo en Riazor, donde ofrece un rendimiento muy superior al de sus compromisos a domicilio. "Normalmente entramos bien a los partidos y a los dos últimos entramos mal. No es fácil entrenar eso. En casa estamos más cómodos. Tenemos que seguir en la misma línea en casa. Fuera tenemos que cambiar cosas", reconoció Gaizka.

Sobre los fichajes invernales, indicó que "otros equipos se han reforzado con más número pero no por traer más jugadores te refuerzas mejor". "Han venido dos jugadores con calidad. Estamos intentando ponerlos lo mejor que podamos pero mejorar era difícil porque Babel, que estaba marcando las diferencias, no está", comentó sobre las incorporaciones de Ola John y Kakuta. Además, analizó la decisión de dejar fuera de la lista a Marlos Moreno. "Le ha tocado quedarse fuera. Trabaja fenomenal. No pasa nada porque se quede fuera. Necesito que Ola se vaya metiendo en la dinámica", justificó.