Richard Barral analizó también ayer los fichajes en el mercado de invierno. El director deportivo blanquiazul defendió que el club se movió en función de lo que consideraba más necesario. Por ese motivo, argumentó, se buscó un jugador para suplir la marcha de Babel y otro que completase las bandas debido a la acumulación de lesiones en esas demarcaciones. "Hemos fichado lo que considerábamos que era necesario", subrayó sobre las incorporaciones de Gael Kakuta y Ola John.

El director deportivo aclaró que la posibilidad de que Fede Cartabia recalara en el equipo de manera inmediata no se presentó hasta estos últimos días, cuando ya se habían dado los pasos necesarios en el mercado. "Si hubiera llegado antes, seguramente no hubiéramos hecho una incorporación de banda", reconoció.

Richard Barral, no obstante, destacó que el argentino haya recalado en el equipo hasta el próximo año 2022 previo paso por el Sporting de Braga. "Fede era un jugador que queríamos, en este momento había la posibilidad de hacerse con él sin pagar traspaso y por eso apuramos y ya lo tenemos para el próximo año y en propiedad. Cuando tenemos una oportunidad de estas a coste cero hay que agarrarlas", argumentó.

El máximo responsable de la parcela deportiva también se detuvo en la marcha de Ryan Babel y aclaró que en ningún momento hubo posibilidad de que se quedase por la negativa a negociar: "No era cuestión de dinero. No nos permitió hacerle una propuesta económica. No hubo posibilidades, simplemente el representante nos comunicó que no iba a seguir".