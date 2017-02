Richard Barral exige más

Richard Barral, director deportivo del club, concede que el equipo ha tenido que superar numerosos obstáculos, unos de mayor calado que otros, a lo largo de la primera vuelta del campeonato. El primero fue la tardía, aunque no por ello menos previsible, marcha de Lucas Pérez al Arsenal, después vino la lesión de Joselu en su estreno como deportivista, más tarde la colección de errores arbitrales que torpedearon el arranque del campeonato y para finalizar la fuga de Ryan Babel a Turquía. Eso se sumó a la acumulación de bajas que afrontó Garitano durante el último mes, justo cuando el equipo se instalaba en una dinámica de juego y resultados positiva. Aun reconociendo todo ello, Barral esperaba más. "Tampoco vamos a seguir poniendo disculpas, que no son disculpas, son realidades que se han dado a lo largo del año, pero tenemos 19 puntos y tenemos que hacer una segunda vuelta buena para no pasar problemas", resumió el responsable de la parcela deportiva.

Richard Barral hizo ayer un repaso de los movimientos ejecutados por el club durante el mercado de invierno, pero al mismo tiempo se detuvo en el rendimiento del equipo en el primer tramo del campeonato. La cosecha de puntos lograda por el equipo está por debajo de las expectativas iniciales a pesar de todos los imprevistos, pero eso no quiere decir que exista "preocupación" en la dirección deportiva ni que el trabajo de Gaizka Garitano y su equipo esté cuestionado. "No me gusta decir: 'A ver si hacemos tantos puntos para salvarnos del descenso'. Mantenernos es una obligación, pero tenemos que hacer más puntos", subrayó.

El director deportivo reclama una reacción en la segunda vuelta de la temporada. Lo hace en términos parecidos a los que empleó el presidente deportivista, Tino Fernández, el domingo después de la derrota en Eibar. "Nos tenemos que poner todos los pilas y ganar partidos", deslizó.

Richard Barral entiende que el equipo dispone de los recursos suficientes para escalar posiciones en la clasificación hasta una permanencia holgada que entierre los agobios de los dos últimos cursos. "Consideramos que disponemos de una buena plantilla y de un buen cuerpo técnico", subrayó. "Nunca hemos estado en puestos de descenso, pero no nos vale conformamos con eso. Tenemos que ganar el viernes y enganchar una racha de tres o cuatro victorias", añadió.

Esa regularidad permitiría al equipo encontrar el sosiego que le ha faltado desde el comienzo del campeonato y afrontar la continuidad del cuerpo técnico. Barral asegura que desde el club están satisfechos con el trabajo de Garitano y sus ayudantes, pero su posible renovación no es una cuestión urgente en este momento. "Estamos muy contentos, pero es un poco pronto", destacó.

Barral no ocultó que el deseo de la dirección deportiva es encontrar la estabilidad en el banquillo que ha faltado en las últimas temporadas e insistió en que la opinión sobre el trabajo de Garitano es la mejor a pesar de que al mismo tiempo reclaman mejores resultados. "Estamos contentísimos con el cuerpo técnico", aseguró. "Buscamos las continuidad de un cuerpo técnico por fin, porque es nuestra asignatura pendiente", reconoció el director deportivo sobre los planes de futuro del club en relación a la continuidad del entrenador.