Gaizka, como Tino y Barral, exige más

Gaizka Garitano cree que es el momento de "hablar más sobre el campo", porque el Deportivo sigue en una "situación delicada" y eso le hace encarar el partido de esta noche frente al Betis con la "necesidad de vencer". El técnico se muestra exigente en sus manifestaciones, con las que completa la semana de recados iniciada por Tino Fernández y continuada por Richard Barral. "Hay que espabilar y no ser tan blanditos", indicó el presidente tras la derrota en Ipurua. "Tenemos que ponernos las pilas y ganar partidos", declaró luego el director deportivo. Ayer fue el entrenador el que reconoció los malos arranques del equipo coruñés en sus dos encuentros más recientes, en Las Palmas y Eibar. "Normalmente entramos bien a los partidos y a los dos últimos entramos mal", comentó el vasco, que por ahora no quiere saber nada de su posible renovación. "Eso es lo que menos me tiene que preocupar a mí y al club. Estamos en una situación delicada y cuanto antes la veamos y seamos conscientes, antes saldremos de ella. La situación sigue siendo delicada -recalcó el vasco- y los objetivos no están cumplidos, ni por mi parte ni por parte del equipo. Ahora hay que hablar más sobre el campo e intentar ganar más partidos. Ese es nuestro objetivo para alejarnos un poquito más de la zona de descenso".

El técnico está "preocupado" por la situación del equipo, que todavía no ha ganado en lo que va de año. "Venimos de perder y para nosotros es un encuentro muy importante, y así lo enfocamos. Es uno de esos partidos de inflexión para nuestro futuro". Ganar es la única manera de espantar las "dudas que surgen" cuando los resultados no acompañan. "Todos los partidos son importantes pero cada vez que no ganas el siguiente es más importante todavía. No podemos pensar que porque los de abajo no estén ganando, eso nos tranquiliza", advirtió tras el entrenamiento de ayer.

El regreso a Riazor tras dos salidas consecutivas es un motivo más para el optimismo de cara al choque de hoy frente al Betis. "Jugamos tres veces contra ellos esta temporada y siempre fueron partidos igualados", indicó Gaizka, quien confía en que el factor campo sea determinante.

"En casa nos hemos encontrado más cómodos, ahí están los resultados, el juego y todo. Eso no quiere que decir que solo podamos jugar con lo que hagamos en casa, porque habrá algún día que en casa no funcionemos. En Riazor hay que seguir la línea en la que estamos, que es buena, y fuera de casa hay que cambiar alguna cosa", argumentó Garitano, muy respetuoso hacia el Betis: "Tiene un equipo muy fuerte, una buena plantilla y viene de hacer las cosas bien. Contra el Barça hicieron un gran partido", recordó Gaizka.