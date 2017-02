Tino: "No podemos arriesgar con la vida y la salud de las personas"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, defiende que se adoptó "la mejor decisión posible" con la suspensión del Dépor-Betis de esta noche en el estadio de Riazor. "Ha sido una decisión complicada pero se ha puesto por delante la seguridad de todas las personas y es la que pensamos que es la mejor decisión. A la vista de los desperfectos y de los informes de los técnicos, vimos que era un riesgo. No podemos arriesgar con la vida y la salud de las personas", explicó.

El máximo dirigente del club descarta denunciar al Ayuntamiento de A Coruña por el estado de las cubiertas pero exige "un planteamiento claro y urgente" para arreglar la instalación. "El Ayuntamiento está igual de jorobado que nosotros. No es tema de denunciar ni de buscar culpables sino de reflexionar, tomar en serio lo que tenemos y hacer un planteamiento claro y urgente. Es como si volviéramos a principios de 2014, cuando en Segunda jugamos contra el Sporting. Hubo temporal viernes y se pudo sanear para jugar el domingo. De alguna manera hemos perdido tres años. Vamos a pedir y a aspirar a que no perdamos más. Si se anula un proyecto, paralelamente se tendría que haber iniciado ya el siguiente. Esto hay que tomárselo en serio y acelerarlo", insistió Tino Fernández.

El dirigente descarta que el encuentro se pueda jugar este fin de semana y desconoce qué fecha propondrá la Liga, aunque si por él fuera se jugaría ya "la próxima semana". En cualquier caso, no cree que el Deportivo vaya a ser multado porque "creo que no tenemos responsabilidad directa". "Es un tema del mal tiempo combinado con el mal estado de la instalación. Es muy arriesgado al no poder intervenir durante el día por el estado del tiempo", explicó.

Desde el Deportivo, esperan que se acometa de forma urgente esa "gran actuación" pendiente. "Hay una obra entre comillas de salir del paso, que es arreglar la parte ahora rota o que se está moviendo, y la gran actuación es abordar un proyecto que tenemos el máximo interés en que se aborde cuanto antes. Sinceramente, estamos delante de la peor cubierta del fútbol español. Eso hay que arreglarlo. Hubo un proceso, se canceló, y se tiene que activar uno nuevo porque es urgente. Habrá que tratar de instrumentar este proyecto con la máxima agilidad posible. El estado de la cubierta, como el de la estructura, deja claro cuál es la situación. Es una actuación inmediata y urgente", recalcó esta mañana en el estadio de Riazor.