Victoria o lío inminente

Hace mes y medio que el Deportivo no gana. Su último triunfo fue el 21 de diciembre, en la Copa, precisamente frente al Betis de Víctor, su rival de hoy. Aquel 3-1 en Riazor con el que el equipo coruñés remontó la eliminatoria endulzó un final de año especialmente brillante, con victorias en Liga tan convincentes como importantes ante Real Sociedad (5-1) y Osasuna (2-0). Desde aquel 3-1 frente a los andaluces, en el que Ryan Babel se despidió de Riazor con gol, el Dépor no ha vuelto a ganar. Encadenó cinco empates seguidos, dos de ellos en Copa, antes de la derrota del pasado fin de semana en Ipurua, un resultado que lo dejó anclado en los 19 puntos. Suficientes para mantener un colchón de seis sobre el descenso gracias a la debilidad de los tres de abajo, pero muy pocos, poquísimos, para un equipo que aspira a salvarse sin pasar apuros. Algún día ganarán los tres últimos, así que para empezar a cuadrar las cuentas y no meterse en problemas el Deportivo necesita amarrar los tres puntos esta noche frente al Betis, un rival directo que llega con mucha confianza tras su reciente empate ante el Barcelona.

En busca de la primera victoria del año Gaizka Garitano tiene previsto dar continuidad al once que presentó en Ipurua, con dos únicas novedades: Luisinho, que ya le marcó al Betis en la Copa, y Kakuta, que jugará su primer partido con el Dépor desde el inicio tras disfrutar de sus primeros minutos en Eibar. Dos cambios, ambos en la banda izquierda, con los que el técnico desplaza de la alineación titular a Navarro y Bruno Gama. Los demás serán los mismos de Ipurua, así que Gaizka insistirá en el dibujo táctico que mejor le sienta a su futbolista más talentoso, Emre Çolak, quien volverá a partir desde la mediapunta con Florin Andone como único delantero.

Víctor presentará una línea defensiva con tres centrales, entre ellos el recién incorporado Tosca. El rumano debutó con buen pie frente al Barça, al igual que Rubén Pardo, cedido por la Real Sociedad hasta final de temporada. El principal peligro de los verdiblancos volverá a ser el exdeportivista Rubén Castro, que formará dúo ofensivo con Álex Alegría. Sánchez del Amo no puede contar con Piccini ni Donk, lesionados. Jonas, Brasanac y el canterano Hinojosa son las principales novedades en la lista de 19 futbolistas con los que el madrileño viajó para reencontrarse con Riazor, el estadio en el que vivió sus mejores años como futbolista y su estreno como primer entrenador.