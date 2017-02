Davy Roef, con molestias en un tobillo

Davy Roef fue la única ausencia en el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo. El portero belga se quedó en el gimnasio debido a unas molestias que arrastra en un tobillo. Roef no pudo participar así en el partido once contra once que programó Gaizka Garitano para compensar la suspensión del encuentro ante el Betis.