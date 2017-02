Laure, Navarro y Juanfran, con problemas físicos

Juanfran, Laure y Fernando Navarro no pudieron completar el entrenamiento de ayer por problemas físicos. El lateral izquierdo se llevó un golpe en la ceja izquierda, mientras que Juanfran tuvo que retirarse a consecuencia de unas molestias en la rodilla izquierda, que en principio no son importantes. El propio defensa indicó que el percance no revestía gravedad camino de los vestuarios. Quien preocupa más, y así lo confesó posteriormente Gaizka Garitano, es Laure, que padece unas molestias musculares en la pantorrilla derecha, una zona en la que ya se lesionó esta temporada.