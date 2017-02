Preocupación por si la nueva fecha no deja margen para descansar

Será el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, y no la Liga de Fútbol Profesional, quien determine la nueva fecha para el Deportivo-Betis que se iba a disputar el pasado viernes en Riazor. Gaizka Garitano tiene su preferencia sobre cuál sería la elección ideal, aunque prefiere no desvelarla. Lo que sí demanda es que el Dépor no resulte perjudicado con la decisión: "Me preocupa que no pase como ya pasó antes esta temporada, de tener que jugar tres partidos en seis días. Lo importante es qué fecha nos ponen y que nos perjudique lo menos posible, que no vayamos de jueves a sábado o de domingo a martes. Tengo mi opinión sobre cuándo nos vendría mejor. Aunque sea entre semana, me preocupa que nos deje algo de margen para descansar antes y después de los partidos, eso es lo ideal". El vasco todavía no ha ganado esta temporada fuera de casa, donde tampoco solía triunfar en su anterior etapa en el Eibar. "Si hubiera entrenado al Madrid o al Barcelona llevaría bastantes más victorias", comentó el vasco, quien cree que el Dépor "no está lejos de ganar fuera".