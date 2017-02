Temporal con secuelas para el Dépor

Otra semana más sin ganar para el Deportivo, que sigue muy necesitado de puntos y se ve todavía más lastrado clasificatoriamente a consecuencia de la suspensión de su partido del pasado viernes contra el Betis. Sigue anclado en los 19 puntos, con un margen de seis sobre el descenso que, según Gaizka Garitano, se verá reducido tras la disputa de esta jornada. "Teníamos un colchón y lo perderemos un poco", asegura el técnico a la hora de valorar el Sporting-Alavés y el Real Sociedad-Osasuna de esta tarde, así como el Granada-Las Palmas de mañana. "El margen se estrechará. Se nos acercarán, pero ese partido (contra el Betis) lo vamos a jugar y psicológicamente no nos tiene que afectar. Estamos ahí, en la pelea. Teníamos un colchón y ahora lo perderemos un poco porque otros equipos puntuarán y nosotros no", lamentó tras dirigir en Abegondo la última sesión de la semana.

El temporal deja secuelas para el Deportivo, por ese margen que puede menguar y también por el temor a que la nueva fecha del enfrentamiento suspendido no sea la mejor para sus intereses. Para el viernes pasado tenía a todos sus jugadores disponibles salvo Fayçal Fajr, que volverá a principios de semana tras participar con Marruecos en la Copa de África, y en cambio Víctor Sánchez del Amo llegaba a Riazor con varia bajas importantes, como las de Cristiano Piccini y Ryan Donk: "Nos hubiera gustado jugar. Llevamos muchos partidos fuera y muy pocos en casa, y todos los equipos suman más en casa que fuera. Para esta segunda vuelta nos quedan muchos en casa y menos fuera. Queríamos sumar y es otra semana más que no sumamos porque no jugamos, pero no podemos hacer nada y hay que pensar ya en el partido ante el Athletic".

Granada y Osasuna cierran la clasificación con 10 puntos, nueve menos que el Dépor, pero el rival directo que más preocupa es el Sporting, que con 13 en su casillero tiene la posibilidad de situarse a solo tres del equipo coruñés si esta tarde vence al Alavés en El Molinón. Ese encuentro tiene la peculiaridad de que los vitorianos visitan Gijón fatigados tras haber hecho un gran esfuerzo el pasado jueves en la ida de semifinales de Copa frente al Celta y, lo que es más importante, con la mente puesta en el encuentro de vuelta de la próxima semana en Mendizorroza. Ante la posible suspensión del Celta-Madrid, el Alavés reaccionó inmediatamente solicitando el aplazamiento del partido de vuelta del torneo del KO "con el fin de que ambos equipos afronten el encuentro en igualdad de condiciones y con el objetivo de no alterar la competición de la Copa del Rey". En cualquier caso, el Sporting-Alavés de hoy se jugará con muchas posibilidades de que los tres puntos se queden en Asturias. Con ellos los gijoneses alcanzarían los 16, a solo tres del Deportivo. "Lógicamente, cuando no juegas los rivales van a sumar y se van a acercar más, pero ese partido lo tenemos que jugar tarde o temprano y esa opción estará ahí, no tiene por qué afectar en nada. Simplemente, que se acercarán más. Lógicamente, si tú no juegas y no tienes opción de puntuar, se acercarán más, seguro", vaticinó Gaizka.

Le hubiese gustado competir frente al Betis, pero entiende perfectamente la decisión de suspender el partido porque "lo más importante es la seguridad de los aficionados". Sobre la crítica situación de las cubiertas de Riazor, el técnico prefiere no profundizar. "No soy nadie para opinar. Lo importante es que esté en buenas condiciones y que se arregle cuanto antes por el bien y la seguridad del aficionado", explicó el vasco.

El Leganés tampoco suma

Además de los tres últimos de la tabla -Granada, Osasuna y Sporting- el Dépor tiene un cuarto equipo por debajo, el Leganés, que ayer se marchó del Vicente Calderón sin sumar. Por tanto, los pepineros siguen con 18 puntos, uno por debajo del conjunto coruñés.