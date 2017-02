Un País de esperanza para el Deportivo

El Deportivo tendrá el sábado (18.30 horas) la difícil misión de intentar romper, nada más y nada menos que en La Catedral, una losa que lo lastra desde que empezó la temporada. Todavía no ha ganado a domicilio en el presente curso, ni en sus once salidas ligueras, ni tampoco en las dos de Copa. Desde hace tiempo Gaizka Garitano reconoce la necesidad que tiene su equipo de dar "una campanada" fuera de casa. Varias veces estuvo cerca de conseguirlo, por ejemplo en un estadio tan inaccesible como el Santiago Bernabéu, pero ese primer triunfo lejos de Riazor todavía se le resiste. San Mamés, la salida más inmediata, se presenta como uno de los campos más difíciles del fútbol español, aunque en los últimos años no se le da mal al equipo coruñés, acostumbrado a sumar no solo en Bilbao, sino también en San Sebastián, Vitoria y Eibar. Tanto es así, que el Dépor solo perdió en dos de sus últimos diez desplazamientos en Primera al País Vasco, incluida la reciente derrota en Ipurua.

El último triunfo coruñés en San Mamés fue en la campaña 2010-11, gracias a un doblete de Adrián López (1-2), actualmente en las filas del Villarreal. También supo a victoria el agónico empate (1-1) de la temporada 2014-15, el del gol de cabeza de Alberto Lopo en la última acción del partido. Le dio la vida al Dépor cuando estaba moribundo y, al mismo tiempo, supuso un duro mazazo para las aspiraciones europeas del Athletic. En San Mamés, los leones solo tumbaron al equipo blanquiazul en dos de sus últimos diez enfrentamientos, con un balance de cuatro empates y cuatro victorias visitantes.

Esos esperanzadores precedentes del Dépor en La Catedral se expanden al resto de Euskadi, hasta el punto de que en Primera División el conjunto coruñés sumó en ocho de sus últimos diez desplazamientos al País Vasco. Desde la temporada 2012-13, su balance allí en la máxima categoría del fútbol español es de dos empates y una derrota en San Mamés; tres igualadas en San Sebastián; una victoria, un empate y una derrota en Eibar; y las tablas de la presente temporada en Vitoria. Dos veces visitó Mendizorroza el Deportivo en el presente curso, una en Liga (0-0) y otra en la Copa del Rey (1-1). Precisamente el Alavés será el siguiente adversario en Riazor de los de Gaizka Garitano, hasta ahora mucho más fiables en casa que a domicilio.