"Tenemos que cambiar la mentalidad fuera y no estar contentos solo con el empate"

De menos a más, igual que el equipo. Así avanza Guilherme dos Santos en su primera temporada en el Deportivo, que espera que no sea la última. Es uno de los futbolistas más en forma del conjunto blanquiazul, al que ve capacitado para "ganar en cualquier lugar", incluido un campo tan complicado como San Mamés. Cinco empates y seis derrotas es el balance a domicilio del Dépor, que el sábado luchará en Bilbao por su primer triunfo lejos de Riazor: "Tenemos que cambiar la mentalidad fuera, atacar, buscar la victoria y no estar contentos solo con el empate".

-¿Están más ansiosos por competir después de la suspensión del encuentro ante el Betis?

-No. Simplemente pasó y ya está. Ahora hay que olvidarlo y pensar en el Athletic. No tenemos la culpa de lo que sucedió. No pasa nada, tenemos que centrarnos en el partido de Bilbao e intentar salir con la victoria.

-Ese aplazamiento hará que después de San Mamés les queden diez partidos en Riazor y solo siete fuera.

-Es bueno. Con muchos equipos grandes que están en el top de la tabla vamos a jugar en Riazor, pero no tenemos que pensar si jugamos fuera o en casa, tenemos que pensar en ganar. Claro que en Riazor la iniciativa es siempre nuestra, pero tenemos que cambiar la mentalidad de jugar fuera, atacar y buscar la victoria, y no estar contentos solo con el empate.

-El Dépor aún no ganó a domicilio y el Athletic es uno de los más fuertes en casa.

-Sabemos que para todos los equipos jugar fuera es muy difícil. Fuimos a jugar contra Las Palmas, que no perdió ningún partido en casa, y empatamos. Ahora estamos trabajando para que podamos salir con una victoria. Sabemos que el sábado va a ser muy complicado, pero no es imposible.

-Gaizka Garitano reclama desde hace semanas una "campanada" a domicilio en forma de triunfo, ¿darla en La Catedral tendría un valor extra?

-Claro. Es un campo muy difícil, contra un rival muy bueno, y si salimos con una victoria vamos a tener mucha confianza. Es lo que necesitamos, ganar fuera y en casa para hacer tres triunfos consecutivos. Estamos en el buen camino y creo que lo vamos a conseguir.

-Habla de tres victorias seguidas, ¿es ese el objetivo?

-Creo que es posible. Sumando nueve puntos seguidos vamos a estar mejor. No es el objetivo ganar tres partidos y después no ganar más, pero sí que necesitamos una secuencia de victorias para poder estar con más confianza y más tranquilos.

-¿Lo que les falta es creerse de verdad que pueden ser igual de competitivos como visitantes que como locales?

-Sí, pero estamos intentándolo y sabemos que es muy difícil. Nos falta alguna cosita y con certeza el sábado es una buena oportunidad para que eso pueda pasar.

-¿Es lo que les pide el míster?

-Sí. Siempre viene hablando de eso, de tener actitud cuando vamos fuera, de tomar la iniciativa y de no tener miedo. Tenemos que ir para arriba y tratar de buscar la victoria. Es lo que el míster viene hablando y lo que estamos intentando. Aún no salió pero creo que va a salir en cualquier momento.

-Recién traspasado el ecuador de la Liga, ¿cuál es su balance hasta ahora a nivel colectivo e individual?

-En el comienzo de la temporada no hicimos muchos partidos buenos. Después fuimos acertando y estuvimos un buen tiempo sin perder. Empatamos bastante, pero también es bueno no perder. Ahora estamos con otra mentalidad. Individualmente, lo mismo. Con el pasar del tiempo fui creciendo. El equipo me ayudó mucho. Estoy feliz. Tenemos que mejorar un poquito más para poder ganar fuera. El del sábado va a ser un partido muy difícil pero podemos vencer, tenemos capacidad para eso y es para lo que estamos trabajando.

-19 puntos son muy pocos.

-Necesitamos hacer más. Creo que eso va a pasar. Tenemos equipo para eso.

-¿Ve al Dépor remontando hasta salvarse sin sufrir?

-Tenemos un buen equipo para poder salir tranquilos de esta fase en la que estamos. Creo que estamos jugando bien, pero nos faltan algunos puntos y creo que vamos a conseguir terminar sin sufrir.

-¿Alcanzar a Málaga y Betis es un objetivo?

-Ese es nuestro pensamiento. Si ganamos tres partidos seguidos, podemos cogerlos e incluso pasarlos. A eso aspiramos, a coger a esos equipos que están por encima y situarnos undécimos o duodécimos, para no mirar hacia abajo.

-Ahora que ha vuelto Fayçal por fin Gaizka tiene a los 23 definitivos, todos aptos para competir.

-Eso es muy bueno. Babel es un gran jugador, nos ayudó mucho, pero se fue, fue a hacer su vida, y ahora tenemos otros: Kakuta, Ola John, volvió Bruno? Hay muy buenos futbolistas y creo que el equipo está muy bien. Ola, que estaba un poco fuera de forma, ya está entrenando muy fuerte. Es lo que necesitamos. Ahora estamos con fuerza máxima y por eso creo que podemos ganar en cualquier lugar.

-El Dépor tiene previsto hacer un esfuerzo para hacerse con sus derechos en propiedad. ¿Ha habido algún avance al respecto?

-No sé nada. Mi opinión es que quiero quedarme en el Deportivo y lo demás no depende de mí. Trato de que hacerlo lo mejor posible para gustarle al club y que pueda quedarme, pero lo otro depende del Deportivo y del Udinese. Mi voluntad es quedarme.

-¿Le alegra que el Dépor tenga claro que cuenta con usted y esté dispuesto a pagar una cantidad importante para lograrlo?

-Sí. Estoy feliz por eso, porque si el Deportivo quiere que continúe aquí es porque estoy haciendo un buen trabajo. Quiero ayudar a que el equipo salga al frente, a mejorar y a ganar más partidos para que no solo yo, sino todos, podamos estar lo más alto posible, no solo personalmente sino pensando en el grupo.

-Después de estos meses en la Liga, ¿es muy distinto el fútbol español y el italiano?

-Sí, mucho. Aquí el juego es más rápido. En Italia es un juego más de fuerza y más tranquilo. Aquí es más bonito de ver, para mi gusto. En Italia, depende del club. Hay equipos que tocan (el balón), pero aquí desde el primero hasta el último tratan de jugar.