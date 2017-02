Carles Gil: "Ganar fuera es nuestra cuenta pendiente"

Carles Gil reconoció esta mañana que la suspensión del partido contra el Betis la semana pasada le cogió por sorpresa. "Fue una sensación muy rara, porque fue justo el día de partido y ya estás con las ganas", indico el centrocampista. El aplazamiento de ese encuentro aumenta la necesidad del equipo de ganar en San Mamés este sábado.

Sería la primera victoria esta temporada lejos de Riazor para los deportivistas, a los que se le atragantan los encuentros a domicilio a pesar de que ha firmado buenas actuaciones. "Es nuestra cuenta pendiente ganar nuestro primer partido fuera de casa. Hemos estado cerca, pero no ha podido ser", reconoció Carles Gil. "Ya sabemos lo que es el Athletic, es un equipo que además en su campo tiene un plus de motivación. Es un equipo muy físico, muy ofensivo y que le gusta mucho ir hacia arriba", añadió.

El centrocampista apuntó que la ausencia de triunfos como visitante y el hecho de que no hayan conseguido ganar en 2017 ningún encuentro no hace que aumente el nerviosismo. "Me guío sobre todo por las sensaciones, que no son muchas veces acordes con los resultados. La realidad es que llevamos un tiempo sin ganar y eso mas que negatividad o nerviosismo nos hace tener más ganas de conseguir una victoria", destacó.