Gaizka: "Tenemos hambre y hay que demostrarlo en el campo"

Gaizka Garitano encara con optimismo la visita de mañana a San Mamés, "un sitio inmejorable para ganar" pese a tratarse de una salida de máxima dificultad. "Estamos con ganas, con muchas ganas de poder hacer un buen partido", afirmó el técnico, que guarda "mucho cariño" de su etapa en el Athletic. "Es un placer ir a un gran estadio como San Mamés. Es un sitio inmejorable para ganar. Tenemos necesidad de ganar y el hambre lo tenemos que demostrar en el campo. Quiero que al equipo se le vea esa necesidad, esas ganas de ganar", reclamó el vasco.

Entiende que al Dépor se le pida mucho más de lo que está ofreciendo, porque se trata de un "club grande". "Una cosa es el club y otra es el equipo. El club es grande y ahora el equipo es bueno pero no para ganar títulos. No estamos a la altura de la afición. Comparando con la afición vamos a salir perdiendo siempre. La exigencia está por encima de las posibilidades pero eso no es una excusa ni una queja. Tenemos buenas posibilidades", puntualizó tras la sesión de esta mañana.

También elogió al Athletic, poblado de "futbolistas determinantes en el último cuarto de campo". "Tiene rachas muy fuertes en las que te mete debajo de la portería y ahí tenemos que estar fuertes, ser consistentes los 90 minutos y hacer un gran trabajo sin balón", continuó Gaizka.

Deja fuera de la lista a Bruno Gama, Marlos Moreno, Álex Bergantiños y Laure Sanabria, pero recalca que no tiene "nada en contra de ninguno de los que no van". Ahora tiene a los 22 jugadores de campo disponibles y eso "aumenta la competencia y hace que nadie se relaje". "Tengo la suerte de poder dejar gente fuera. Es una situación difícil para el entrenador pero ojalá se presente todas la semanas", comentó.

Cambiará "varias cosas" en busca de la primera victoria fuera de casa, aunque no hará "ninguna revolución". "Sé lo que vamos a hacer. Hay que cambiar algunos detalles como entrar bien en el partido y hacer un gran trabajo sin balón", argumentó el entrenador, que en ocasiones echa de menos un punto más de oficio a domicilio. "La apuesta nuestra es jugar al fútbol y perdemos en otras cosas. No tenemos gente que haga muchas faltas o sea marrullera. Ser especialistas en eso va a ser muy difícil por el tipo de jugadores que tenemos", añadió el entrenador del Dépor tras la sesión de trabajo en Abegondo.