Más difícil todavía en San Mamés

Sin haber ganado todavía a domicilio se presenta esta tarde el Deportivo en San Mamés, donde solo el Barça ha sido capaz de vencer esta temporada. Quince partidos seguidos sin perder llevan los vascos en su estadio, un dato que habla por sí solo de su fortaleza como locales. Gaizka Garitano lleva mucho tiempo reclamando la necesidad de dar "una campanada" lejos de Riazor. Hacerlo en La Catedral sería todavía más rimbombante por tratarse de un escenario tan singular, aunque por encima de todo al Dépor le urge ganar fuera, da igual dónde. Lo necesita ya, por muchos motivos. Para quitarse de una vez por todas esa presión añadida de no haber vencido todavía como visitante y demostrarse a sí mismo que puede hacerlo; y fundamentalmente, porque sigue muy justito de puntos. Justísimo. Conserva seis de margen sobre el descenso gracias a que los tres de abajo son extremadamente flojos, pero no le sobra nada.

Gaizka orienta la mejora a cuidar los pequeños detalles que están fallando en las últimas salidas. Cuestiones como el arranque de los partidos, especialmente decisivo en estadios como San Mamés. En Las Palmas y Eibar el Dépor empezó al ralentí, como con una marcha menos que su rival. Si hoy también sale al campo "atoallado", el calificativo empleado por Tino Fernández, será una presa fácil para los leones. No esperan por nadie los vascos a la hora de apretar, y mucho menos en su estadio. Son capaces de atacar sin tregua con ese hambre voraz que les caracteriza, aunque también tienen grandes dosis de oficio, como demostraron en su visita a Riazor de la primera vuelta. El Dépor fue superior al Athletic, pero no sumó. Eran otros tiempos, sin las urgencias actuales. Hoy el panorama es distinto porque con solo 19 puntos en su casillero el equipo coruñés pronto se meterá en un lío si no es capaz de ganar, algo que todavía no ha logrado en lo que va de año.

Gaizka no hará ninguna revolución en el once para tratar de acabar de una vez por todas con esa estadística negativa a domicilio. Presentará una alineación similar a la de las últimas jornadas, con Luisinho y Kakuta de inicio en la banda izquierda. Ola John, otro de los refuerzos de enero, comenzará en el banquillo, donde no estarán Bruno Gama, Marlos Moreno, Álex ni Laure, descartados. Ernesto Valverde, por su parte, echó mano del delantero del filial Villalibre para completar la lista, pero saldrá con su once de gala, incluido ese cuarteto ofensivo de lujo con Williams, Raúl García, Muniain y Aduriz.