Çolak: "Tenemos que luchar más, el entrenador siempre nos lo dice"

Emre Çolak anotó el sábado en San Mamés uno de los goles de la temporada para el Deportivo, pero no sirvió para que el equipo se impusiera al Athletic. Una nueva remontada en contra dejó a los blanquiazules a tres puntos de la zona de descenso y sensación de incertidumbre porque se mantiene el gafe a domicilio y porque el conjunto de Garitano todavía no ha logrado ganar en 2017. "No merecemos esta posición, merecemos estar más arriba, hemos perdido puntos que no merecíamos", destacó tras el entrenamiento de hoy el centrocampista turco.

Çolak, sin embargo, considera que los resultados terminarán llegando si el equipo mantiene la dinámica de juego que ha mostrado en los últimos minutos. "Si seguimos jugando bien seguro que vamos a ganar los partidos, sin duda", reflexionó.

Para el turco, el diagnóstico de lo que le ocurre al equipo coincide con el del entrenador, que les reclama mayor concentración. "Tenemos que luchar más, el entrenador siempre nos dice eso. Jugamos bien, pero tenemos que luchar más, especialmente en los últimos minutos", subrayó.

El centrocampista ha sido escogido por los aficionados deportivistas como el futbolista más destacado del mes de enero. Çolak sucede así a Andone, que había logrado el galardón en diciembre.