Andone: "No es una situación crítica, hay cuatro equipos que están peor"

Florin Andone asegura que en la plantilla del Deportivo no existe "preocupación" a pesar de la mala racha de resultados que atraviesan y que les ha dejado a tres puntos de la zona de descenso. El delantero subrayó tras el entrenamiento de esta mañana que existen otros conjuntos en una situación más delicada y que deben centrarse en mejorar los aspectos que les han impedido ganar. "No es una situación critica porque hay cuatro equipos que están peor que nosotros. Intentaremos trabajar con tranquilidad", manifestó Andone.

El delantero reconoció que los resultados se le están resistiendo al equipo en 2017, pero apuntó que se debe a detalles que deben pulir. "Está claro que los resultados no llegan, y están ahí. No hemos ganado en 2017 y algo no hacemos bien para no ganar, pero tenemos que seguir en esta línea", señaló. Andone puso como ejemplo lo sucedido contra el Athletic el sábado pasado, en el que consiguieron ser superiores la mayor parte del encuentro.

"Todos estamos tranquilos, confiamos en nosotros mismos, confiamos de que la suerte nos acompañe a nosotros también", destacó el futbolista rumano.