Tebas quiere declarar violentas a "algunas peñas que están inscritas"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se queja de que se "ha recrudecido la actividad de los ultras" en algunos clubes de fútbol, pero en esta oportunidad no cita a los Riazor Blues y sí lo hace con el Frente Atlético, del que dice que "hay cierto rebrote" en su "actividad". El máximo dirigente de la patronal del fútbol había destacado hace tres semanas que los Blues seguían siendo considerados un grupo violento tanto para la LFP como para la Comisión Antiviolencia, por eso justificaba las continuas propuestas de sanción al Deportivo (30.000 euros por partido) por la exhibición de la pancarta de esta asociación en cada uno de los encuentros que el equipo blanquiazul disputa al amparo de sus seguidores. Apenas 21 días después, ni menta el nombre de esta asociación deportivista al referirse al aumento de la "actividad" de los grupos ultra.

Tebas se refiere al Frente Atlético por primera vez en mucho tiempo para decir que es uno de los grupos en los que detectaron un "rebrote" en su actividad, al lado de otros grupos que en los últimos días están siendo castigados por sus respectivos clubes y denunciados por la propia LaLiga, casos de Biris del Sevilla y de Bukaneros del Rayo Vallecano. "Algunas peñas que ejercen violencia física se han legalizado y con ese amparo se están reorganizando", declaró el presidente de la LFP al diario As. En opinión del dirigente de LaLiga, que una peña esté inscrita en el Libro de Registros del club no supone ninguna garantía de reinserción, al contrario. "Después de inscribirse ha habido un abuso de derecho. Debemos declarar como violentas algunas de las peñas que están inscritas", insiste, y da el ejemplo reciente de los Biris, que fueron expulsados del Sánchez Pizjuán a petición de Antiviolencia.

De los Riazor Blues no se acuerda en esta ocasión Javier Tebas, tres semanas después de que hubiese aseverado que "es un grupo violento". "Más que por las pancartas o por los textos -que se lucen en Riazor- en este caso es porque tanto para la Comisión Antiviolencia como para LaLiga todavía es un grupo violento", independientemente de que lleve casi un año como asociación completamente legalizada. Incluso llegó de declarar que estaba en desacuerdo con que fuesen archivadas las dos propuestas de multa, por valor de 30.000 euros cada una, correspondientes a la temporada pasada -una por el viaje de los Blues a Balaídos y otra por su pancarta en Riazor durante la visita del Madrid-. "A mí no me ha gustado el archivo de esas propuestas y desconozco la resolución", expresó hace tres semanas. Ahora, su referencia a los Blues es para recordar que LaLiga recurrió el archivo del caso Jimmy porque cree que "hay indicios para poder imputar a algunas personas", al que ya había dicho en el momento en el que el juez Merchante Somalo le dio carpetazo al asunto.