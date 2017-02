Albentosa reclama "más mala leche" en el Dépor

Raúl Albentosa analizó esta mañana en Abegondo las causas por las que el Deportivo todavía no ha ganado en 2017. En ese sentido, reclama "tener un poco más de mala leche" para manejar ese otro fútbol que muchas veces marca las diferencias. Se refiere a "saber leer" los momentos de los partidos y a hacer "perdidas de tiempo para parar un poco el partido" cuando es necesario. "Esa faceta nos falta bastante, tirando a mucho", lamentó el central, que demanda "un poquito más de mala idea".

Es una cuestión que no se entrena sino que "se vive, se tiene, se mama desde pequeño". Todas las pillerías suman y es beneficio para ti", indicó Albentosa, consciente de la trascendencia del partido del sábado contra el Alavés. "Aun no hemos ganado en 2017 y es contra rival que al principio de la Liga podía ser de nuestra Liga. Tenemos que ganar y olvidarnos de quién viene. Estamos a tres puntos del descenso y cada vez queda menos. Hay que apretar el culo y tirar hacia adelante. O vamos adelante, o te hundes y te quedas en el camino. Psicológicamente hace falta una victoria ya para que el equipo dé un pasito más, como en diciembre", añadió.

En Bilbao volvió al once después de tres partidos fuera de la alineación por decisión técnica, lo que a su juicio demuestra que Gaizka Garitano "no se casa con nadie". "Eso es para los que piensen que tenía que jugar por contrato. Aquí nadie se casa con nadie. Juega quien él decide y cree oportuno. Había mucha gente que creía que jugaba porque era amigo del entrenador y eso no es así", zanjó Albentosa tras el entrenamiento de esta mañana en Abegondo.

Para el sábado Gaizka tiene a todos sus jugadores disponibles salvo al portero belga Davy Roef, que sigue recuperándose e un esguince de tobillo. Mañana a las 11.00 horas el equipo volverá a ejercitarse en la ciudad deportiva.