Gaizka: "Ganar mañana se hace imprescindible"

Gaizka Garitano confía en que el Deportivo sea capaz de romper mañana frente al Alavés la mala racha de resultados y ganar, por fin, su primer partido en 2017. "Hemos jugado poco en casa últimamente y siempre tienes más posibilidades en casa, nosotros y todos los equipos. Nos quedan diez partidos en Riazor y siete fuera. Nuestro futuro va a pasar por lo que hagamos en Riazor. Es un partido muy importante y mañana se hace imprescindible ganar. En la cabeza solo tiene que estar ganar, sabiendo que el Alavés es un rival fuerte defensivamente. Tenemos que estar tranquilos pero responsabilizados", señaló.

Tino Fernández negó ayer que Gaizka esté cuestionado por los malos resultados, una postura del presidente que el entrenador agradece. "La confianza que han depositado en mí es de agradecer. Yo soy el máximo responsable y el primer interesado en que los resultados vayan bien. Necesitamos una alegría. El equipo está con capacidad de ganar, está para ganar, y tiene que llegar. Tenemos que hablar en el campo y tratar de ganar", comentó el técnico del Deportivo.

Sobre el Alavés, indicó que es un equipo que "cree mucho en lo que hace". "Está haciendo una gran temporada. Sabemos los problemas que nos generan y los que les generamos nosotros. Han sido partidos igualados los que hemos jugado contra ellos (uno de Liga y dos de Copa)", recordó el vasco.

Quiere que el equipo coruñés dé un paso al frente en cuanto a oficio y saber competir. "Hemos hablado mucho. Encontramos poco premio a lo que hacemos y eso te va minando. Tenemos mejores sensaciones que resultados. En ese otro fútbol no somos buenos. Hay que manejar esos últimos minutos, ese otro fútbol. Hacemos pocas faltas. No es una cuestión de sacrificio ni orden, sino de saber que no solo jugando bien al fútbol se puede ganar. Ahí tenemos que mejorar. No tenemos especialistas pero lo tenemos que hacer mejor", insistió.

Sobre el debate bajo los palos sobre quién debe ser el guardameta titular, si Tyton o Lux, reconoció que siempre está "abierto" a hacer cambios, no solo en la portería. "Cuando no ganas siempre te planteas cosas. Todos los que van convocados tienen posibilidades de jugar", añadió esta mañana el máximo responsable técnico del Deportivo.