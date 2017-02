La hora de Riazor

Al Dépor le urge reaccionar después de un inicio de año nefasto, con solo dos puntos sumados en los cinco partidos de Liga disputados en 2017. Cuatro fueron a domicilio y solo uno en Riazor, adonde regresa esta tarde con la obligación de enderezar a tiempo el rumbo a costa del Alavés, el equipo revelación de la Liga. Todo lo que no sea ganar será otro paso atrás del Deportivo en su camino por evitar el descenso, ahora a solo tres puntos de distancia. El colchón ya no es tan mullido y eso significa, a la fuerza, una exigencia mayor a la hora de saber controlar la ansiedad. El que se la juega es el Dépor, no el Alavés, y eso se tiene que notar en el campo desde el pitido inicial hasta que el árbitro señale el final. En los últimos compases se le están escapando muchos puntos al conjunto coruñés, sin ir más lejos el pasado fin de semana en San Mamés, así que Gaizka Garitano quiere que sus jugadores den un paso al frente para ser competitivos todo el tiempo, no solo en algunas fases.

El vasco busca que los suyos aprendan a manejar ese otro fútbol que conocen al dedillo equipos tan bien armados como el Alavés, un rival difícil de doblegar tanto en su estadio como a domicilio. Lo demostró en los tres enfrentamientos anteriores entre ambos conjuntos, el de Liga y los dos de Copa, todos saldados con empate. Vienen los vitorianos de perder 0-6 ante el Barça pero todavía tienen reciente el dulce regusto de su histórica clasificación para la final del torneo del KO. Están once puntos por encima del descenso, así que dejarán que sea el Dépor el que lleve todo el peso del encuentro. Eso no cambia demasiado las cosas para los coruñeses, acostumbrados a llevar la iniciativa cada vez que compiten en Riazor, independientemente del rival que esté enfrente. El Alavés llega sin Édgar Méndez, especialista en marcarle al Dépor, pero con un grupo muy bien trabajado y que cree firmemente en lo que hace.

Gaizka no hará ninguna revolución en el once pese al prolongado bache de resultados. Confiará en el bloque de las últimas jornadas, con un retoque o como mucho dos, para tratar de transformar en puntos todas las cosas que su equipo hace bien, que son bastantes, las suficientes como para llevar más de 19. Le falta oficio, saber competir en los momentos claves y mantener la concentración hasta el final. Tres virtudes que hoy deberán aflorar para amarrar una victoria "imprescindible", tal y como reconoció públicamente el entrenador deportivista en la previa del encuentro.