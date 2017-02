Rubén y su "espectacular" experiencia en Bélgica

A Rubén Martínez le costó una vida entera volver a casa después de que siendo un adolescente se marchase a probar fortuna en La Masía. Ferrol, Cartagena, Málaga, Vallecas, Almería, Valencia... El peregrinaje parecía haberse detenido justo a los 32 años, edad a la que le llegó por fin la oportunidad en casa, en Riazor. Pero cuando el DNI y el regreso a sus orígenes invitaban a asentarse, el meta de Coristanco no ha dudado a los seis meses en hacer un paréntesis y volver a sacar las maletas del armario para vivir su primera experiencia internacional. "Es una ocasión única y espectacular. Fue una decisión consensuada con el Dépor, pero era muy importante para mí", apostilla sin dudar desde Bruselas. El Anderlecht, gigante belga e histórico europeo, llamó a su puerta y este jueves tuvo su primer momento de gloria con un debut a lo grande en la Europa League ante el Zenit. El bigoleador Acheampong y Rubén fueron los protagonistas. Uno por sus goles y otro por sus paradas. Su mano en los minutos finales a disparo de Dzyuba fue ampliamente aplaudida por su nueva hinchada. "Me siento muy a gusto con mis nuevos compañeros y el partido no pudo ir mejor. El ambiente en el campo es maravilloso. Vine aquí para coger experiencia y convertirme en mejor futbolista y persona. Y encima puedo jugar una competición como la Europa League...".

Mientras se luce con sus primeras manos salvadoras, Rubén se va adaptando "poco a poco" a su nueva vida en la urbe belga. "Me hago entender, pero tengo que ir mejorando el inglés. De hecho, ya lo estoy haciendo, pero pronto empezaré a ir a clases para perfeccionarlo. Por ahora, mi mayor compañía es Diego Capel (ex del Sevilla)".

Su destacable partido ha coincido justo con una semana que no ha sido la mejor para los porteros del Dépor. Davy Roef sigue de baja por unos problemas físicos y Tyton no ha terminado de solucionar las dudas bajo palos tras darle el relevo a Germán Lux. Rubén sabe lo que sienten sus compañeros y rompe una lanza por ellos: "Tyton y Lux son grandes guardametas. Es el sino de los porteros, siempre se nos mira a nosotros cuando en realidad es una responsabilidad de todos, pero no tengo ninguna duda con ellos". Rubén podrá seguir hoy desde la distancia al Dépor, ya que su equipo juega mañana. No tiene dudas sobre el duelo de Riazor: "No va a ser fácil, pero estoy seguro de que vamos a ganar".