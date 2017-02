"Hay que ganar por Garitano y por el trabajo que hacemos todos los días"

A Juanfran Moreno (Madrid, 1988) se le ha cruzado en medio de un partido trascendental para el equipo el interés del Barcelona por incorporarlo como sustituto del lesionado Aleix Vidal. Él exhibe compromiso, como el que le llevó a rechazar una propuesta del Rubin Kazán ruso en enero, y proclama que está plenamente concentrado en el compromiso contra el Leganés del sábado. Garantiza que estará en Butarque "si el míster lo decide" para buscar una victoria que espante las dudas alrededor del equipo y al mismo tiempo sobre la figura de un Garitano más cuestionado que nunca tras el tropiezo contra el Alavés.

-¿Están en la semana más dura de la temporada?

-Es una semana difícil porque vienes de una derrota que no te esperas y ya son muchas jornadas las que llevas sin conseguir ganar. Estamos trabajando bien, con actitud, y el equipo tiene la mentalidad que necesitamos para un partido tan fundamental.

-¿Les afecta la incertidumbre alrededor del entrenador?

-La plantilla está contenta con el míster. Sabemos que son muchas jornadas sin ganar, pero nosotros estamos muy contentos con el entrenador. Hay que ganar por él y por el trabajo que hacemos todos los días, se lo merece. Sabemos que es una situación difícil, pero vamos a sacarla adelante seguro.

-Además está su situación particular y el interés del Barcelona...

-Al final no es fácil esta situación, tampoco voy a engañar a nadie. Yo estoy muy centrado en el partido del Leganés, solo le doy importancia al partido del Leganés, que nos jugamos muchísimo. Nunca le he dado más importancia a un tema personal que a un tema colectivo. Ahora más que nunca todos debemos pensar en el equipo. Nos estamos jugando mucho como para pensar en otras cosas que no hay que pensar.

-¿Y Garitano qué le ha dicho sobre este asunto?

-No le hemos dado más importancia, son cosas que están saliendo en la prensa y que hay que dejar ahí. Yo estoy centrado en lo mío y el míster también. Tenemos un objetivo muy importante como para perder el tiempo en eso. Si estuviéramos en otra situación, a lo mejor se podría hablar, comentar o preguntar, pero tenemos una situación demasiado preocupante como para pensar en algo particular de un jugador.

-¿Le han trasladado directamente ese interés del Barcelona?

-No quiero hablar en si hay un rumor o hay un interés. Estoy muy centrado en mi trabajo y para eso tengo a mis personas de confianza, que son mis representantes. Mis agentes no me han dicho nada, así que estoy tranquilo. Es una semana en la que escuchas muchas cosas buenas, pero no es fácil. Al final hay que centrarse en lo que es importante y en lo que hace que se pueda hablar bien de ti, que es rendir con el Deportivo. Eso es lo más importante, seguir rindiendo así. Por eso yo estoy centrado en seguir jugando igual, haciéndolo bien y mejorando para que se siga hablando bien de mí, pero sabiendo que lo importante es ganar al Leganés.

-Insistir en lo que hacen no alcanza para ganar y dar un volantazo no lo garantiza, ¿dónde está la solución?

-Al final lo que necesitamos es ponernos por delante en un partido y agarrarlo como sea. Ganar y romper esta racha es lo que hace falta realmente, ya sea jugando bien o mal. Es muy, muy necesario.

-¿Afecta a la moral no acompañar sensaciones y resultados?

-Claro. No podemos esconder que la plantilla está bastante jodida con la situación. Consideramos que no lo hacemos tan mal como para estar así, pero sí es verdad que hay momentos del partido en los que debemos dar un poco más y sufrir un poco más juntos. Ese es el problema, que el equipo se viene abajo, debemos dar un paso adelante todos juntos para tener más consistencia como equipo.

-¿Qué les pasó tras recibir el gol del Alavés?

-Llevamos muchas jornadas que no ganamos y un golpe nos hace mucho daño. Nos está costando reaccionar a los goles en contra, es lo que debemos mejorar, además de dejar la portería a cero. Eso te asegura un punto y hay que empezar a sumarlos de donde sea.

-¿Cómo se tomó la reacción de Riazor al acabar el partido?

-No me sorprendió, es normal. A la afición no le estamos dando nada y antes o después tiene que dar un toque de atención. Creo que fue su manera de mostrar ese descontento que nosotros también ya conocíamos porque no les damos victorias. Es lógico. Hay que respetarlo y darle una alegría porque se vendrá arriba y disfrutará con el equipo como se merece.

-¿Se rebeló la afición contra otra temporada de apuros?

-Las circunstancias nos han llevado a meternos ahí abajo y ahora ya hay que mirar con todos los ojos a la permanencia, a intentar sumar puntos para estar lo más cerca posible. Todo el mundo esperaba otra cosa, pero esta es la situación que hay, por desgracia. Lo que hay que hacer es sacarla adelante.

-¿El que mejor temple los nervios será el que se lleve el premio en Butarque?

-Nervios seguro que va a haber, posiblemente el que mejor compita se llevará la victoria. Sobre todo habrá mucha intensidad porque somos dos equipos muy necesitados. Habrá imprecisiones y tendremos que ser inteligentes, más valientes y tener más personalidad que el rival un partido así.