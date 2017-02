Tino alienta a la plantilla en Abegondo

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, visitó esta mañana las instalaciones de Abegondo, donde junto con el director deportivo, Richard Barral, se reunió con la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo antes del entrenamiento para alentarlos de cara al trascendental partido del sábado en Leganés. "El mensaje del presidente fue muy positivo, incentivándonos a seguir adelante, con el mismo hambre y con más, porque para ganar nos está faltando algo más", explicó luego Celso Borges, a quien la charla del máximo dirigente le "genera positivismo". "Remamos todos hacia la misma dirección. No fue ni bronca ni nada sino incentivarnos", recalcó el centrocampista.

A Borges le pareció una reunión "muy positiva" en la que Tino lanzó un "mensaje de unión y tranquilidad". Durante el encuentro, el presidente transmitió a los jugadores a y técnicos que "estaba seguro de que lo podemos sacar adelante". Les habló "de una manera bastante elocuente y elegante, como es él". "Habló hacia todos, transmitiendo que confiaba en nuestras capacidades para sacar esto adelante. Él está positivo y manda que seamos positivos ante cualquier situación que se pueda presentar", analizó Borges.

El costarricense también se refirió esta mañana a sus opciones de estar disponible para el encuentro del sábado en Leganés tras el esguince de tobillo que sufrió durante el entrenamiento del martes. Hasta mañana, no lo sabrá. "Va mejor de como lo tenía. Es complicado decir para cuándo estaré pero yo me mantengo siempre muy optimista. Mañana haré una pequeña prueba con el readaptador y después se hará una valoración. Hay que ver las sensaciones de mañana, a ver qué tal va. Hay que aguardar hasta el último momento", comentó el pivote, quien no descarta su participación en Butarque.