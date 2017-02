Álex, en la lista del Dépor para Leganés

La plantilla del Deportivo trabajó esta mañana a puerta cerrada en Riazor, donde los futbolistas completaron la última sesión previa al trascendental encuentro de mañana en Leganés. Celso Borges no pudo ejercitarse por culpa de su esguince de tobillo y no entró en la lista de convocados de Gaizka Garitano, que probó un once con Joselu de delantero titular en lugar de Andone. La principal novedad en la lista es la entrada de Álex Bergantiños, que viaja debido a la lesión del costarricense. Además de Borges, se quedaron fuera por decisión técnica Laure, Marlos Moreno y Bruno Gama.

La expedición blanquiazul volará a Madrid esta tarde en chárter y regresará a A Coruña mañana por la noche, a la conclusión del duelo de Butarque.

En el ensayo de esta mañana Gaizka probó un once con cuatro cambios con respecto al equipo que presentó el pasado fin de semana frente al Alavés, con las novedades de Navarro, Mosquera, Carles Gil y Joselu en lugar de Luisinho, Borges, Bruno Gama y Andone. Los demás serán los mismos que formaron desde el inicio ante el conjunto vitoriano. El Dépor buscará mañana su primer triunfo a domicilio de la temporada para enderezar el rumbo tras un inicio de año muy malo en el que solo ha sido capaz de sumar tres puntos en seis encuentros de Liga.