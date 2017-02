Ahora o nunca para Gaizka

Gaizka Garitano es consciente de que hoy podría dirigir su último partido al frente del Deportivo, aunque esa circunstancia no es su principal preocupación. Lo que más le inquieta es que el equipo coruñés sea capaz de enderezar el rumbo a tiempo, empezando por ganar esta tarde en Leganés. Su futuro, según él, queda en un segundo plano. "No es una cosa que sea lo más importante para mí. Lo más importante es que gane el Dépor, independientemente de las personas que estén en los cargos. Si eso me ayuda a seguir en el cargo, el primer interesado en ganar soy yo", señaló el técnico, que de momento se siente respaldado. "Siempre he tenido la confianza del club y el club la mía, y mientras estemos aquí, trabajamos todos juntos en la misma dirección. Son los resultados los que te ponen y te quitan. Sé que si ganamos en Leganés voy a seguir. Lo que me preocupa es el equipo, que salga de esta situación. Lo que pase conmigo no es importante", recalcó tras el entrenamiento a puerta cerrada que dirigió ayer en Riazor.

El vasco no es ajeno a la enorme incertidumbre sobre su futuro. Vivió una semana de trabajo que "no ha sido fácil" después de la derrota ante el Alavés, la tercera consecutiva. El presidente, Tino Fernández, se reunió el jueves con la plantilla y el cuerpo técnico, una charla que Gaizka considera positiva. "El presidente estuvo muy bien. Tuvo palabras de ánimo y de ayuda. Mañana es una nueva oportunidad para ganar y así hacer que la semana que viene sea mejor para todos. El trabajo y la ilusión es lo que nunca se tiene que perder. Tenemos ilusión, trabajo y condiciones para ganar en Leganés", dijo.

Pese a que el momento actual es más que delicado, Garitano no pierde su positivismo: "Esto no se puede levantar sin optimismo, trabajo e ilusión. Eso está en mí, desde luego, en el equipo desde luego, en el club desde luego y con eso vamos a Leganés". Allí le espera un rival que, a juicio del entrenador blanquiazul, está haciendo méritos para llevar más puntos, igual que el Deportivo. "Está haciendo partidos para sacar más puntos. Se ha reforzado mucho y bien en enero, tiene futbolistas buenos, en bandas cuenta con jugadores de mucho nivel, y en Barcelona me encantó. Mereció mucho más de lo que recibió -recalcó Gaizka-. Cuando estás abajo, te pasa que te marcan en el último minuto. A nosotros, también nos ha pasado".

En ese sentido, espera que el Dépor tenga "personalidad" para saber leer los encuentros de forma adecuada en cada momento, tanto cuando va ganando como cuando el marcador es adverso. "Mientras el partido está normal, con 0-0, el equipo está dando mejores sensaciones que el rival. El golpe viene cuando haces un gol o te lo hacen. En el primer caso, por el respeto que tienes; y en el segundo, por el mazazo que supone. Ahí es cuando hay que tener personalidad para seguir igual", argumentó Gaizka, quien ve al lateral Juanfran Moreno "muy centrado" pese al interés del Barcelona en su fichaje.