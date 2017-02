Así fue el estreno goleador de Fede Cartabia con el Braga

Fede Cartabia no fue tampoco titular en su cuarto partido en Braga desde que fue cedido por el Dépor el 31 de enero, pero no le hizo falta para lograr su primer tanto en la liga portuguesa. Tres minutos sobre el campo y ya mandaba a la red una asistencia de Vuckevic, que acababa de saltar desde el banquillo. Una pared que inició y que culminó ante Bruno Varela para acabar consiguiendo el 0-1. Solo quedaban 21 minutos más descuento para que finalizase el duelo, pero su equipo no fue capaz de lograr la victoria. João Costa hizo el empate sobre la hora.