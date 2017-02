Pepe Mel: "Vengo a transmitir ilusión"

Pepe Mel (Madrid, 1963) se ha convertido oficialmente esta mañana en el nuevo entrenador del Deportivo tras rubricar un contrato hasta final de temporada con la esperanza de que pueda tener continuidad y el club alcance de una vez por todas esa estabilidad que ansía en el banquillo. Así lo transmitieron tanto el técnico madrileño como el presidente Tino Fernández, que con Mel suma ya cinco entrenadores desde que accediera al cargo hace tres años. "Viene absolutamente convencido de las posibilidades del equipo, convencido de que se puede hacer un proyecto a largo plazo", subrayó Tino Fernández.

Mel conocerá esta tarde a la plantilla y dirigirá su primer entrenamiento, consciente de que tendrá poco tiempo antes del primer compromiso que deberá afrontar el jueves contra el Atlético. Sabe que apenas podrá profundizar en cuestiones futbolísticas y centrará su trabajo en lo emocional. "Vengo a ayudar y a transmitir ilusión. A darle a los futbolistas la confianza que a lo mejor necesitan", reflexionó el preparador madrileño.

Insistió mucho en ese componente anímico durante su presentación y en la necesidad de que los jugadores se recuperen moralmente tras el varapalo que supuso la derrota en Leganés. "Tengo que decir que el Dépor ha estado en los partidos siempre, quizá en Leganés no, pero siempre lo he visto metido en los encuentros", señaló. "Estamos en marzo y el estilo de juego es intentar que los futbolistas comprendan que son buenos y que todos juntos pueden ganar partidos", insistió. "No estoy diciendo que haya que jugar alegre, lo que digo es que hay que hacer las cosas divirtiéndose. Yo vi sufrir al Dépor en Leganés, pero quizá sea el único en el que no estuvo a la altura", matizó.

Para Mel, sin embargo, es necesario que los futbolistas crean en sus propias posibilidades y en las de sus compañeros para superar el bache en el que se encuentran instalados. "Para jugar al fútbol tienes que tener alegría. Esto es un espectáculo, es el futbolista el que tiene que conectar con la gente, son los jugadores los que tienen que conecta con el público de Riazor. Eso el jugador lo tiene que entender", subrayo.

El nuevo entrenador recalcó que no dudó en cuanto el director deportivo blanquiazul, Richard Barral, contactó con él. "Si a cualquier entrenador le pones la plantilla del Dépor delante y le preguntas si quiere entrenarlos, el 100% diría que sí. Eso lo responde todo", manifestó esta mañana en el estadio de Riazor.

Pepe Mel llega acompañando de Roberto Ríos como segundo entrenador, David Gómez como preparador físico y José Gordillo en el puesto de analista.