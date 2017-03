Lux: "Hay que creérselo; se le puede ganar a cualquiera"

Dépor - At. de Madrid (mañana, 20.45h)

Germán Lux espera que el cambio de entrenador marque un punto de inflexión en la trayectoria del Deportivo. De momento, Pepe Mel les ha lanzado a los jugadores un mensaje de confianza, de que se puede salir de ahí abajo. "Nos dice que hay que creérselo y levantar la cabeza porque estamos a tiempo. Lo más importante es que el equipo tenga alegría. Somos buenos jugadores y hay que creérselo. Se le puede ganar a cualquiera. No podemos regalar nada", recomendó el guardameta.

El argentino recalcó que la culpa de la mala marcha del equipo no era exclusiva del anterior cuerpo técnico sino que es "responsabilidad de todos". "Lamentamos que tres compañeros, Gaizka Garitano, Patxi Ferreira y José Luis Ribera, hayan tenido que salir. La responsabilidad no solo fue de ellos sino de todos. Esa etapa no fue bien y en el fútbol mandan los resultados. Estamos con la cabeza puesta en lo que queda. Hay que ir de uno a uno, partido a partido, sin desaprovechar ningún punto. Hay que aprovechar la inyección anímica de los recién llegados. Nosotros tenemos que estar activos. Partimos otra vez de cero. En situaciones así todo mundo se activa. Estamos a tiempo de revertirlo", prosiguió.

En el aspecto mental, espera que la llegada de Pepe Mel sirva para reaccionar. "La cabeza es todo. Necesitamos ganar y él con su cuerpo técnico van a darnos sus herramientas para que nos lo creamos. Hay que creérselo y pensar que ya mañana podemos sacar algo positivo", insistió Lux tras el entrenamiento de esta mañana en Abegondo.