Nueva era, vieja obsesión

El Atlético, uno de los grandes de la Liga, probará esta noche en Riazor hasta qué punto Pepe Mel ha conseguido reanimar al Deportivo en esta semana tan agitada, con el despido de Gaizka Garitano previa a la contratación del madrileño. Poco tiempo ha tenido para plasmar su sello en el equipo. Únicamente tres sesiones, contando la de esta mañana. Insuficientes como para apreciar desde ya un gran cambio futbolístico. Mel apela más al aspecto psicológico, al de devolver la confianza y la autoestima a un grupo deprimido por los malos resultados. Nueva era y viaja obsesión para el Deportivo, la de volver a ganar. Todavía no lo ha hecho en 2017. Muchísimo tiempo sin vencer, demasiado como para dejar pasar una oportunidad como la de hoy, por muy poderoso que sea el rival. El Dépor no está para tirar nada. Le urge sumar, tanto como reenganchar a una afición desencantada. Más allá del resultado de esta noche, el equipo coruñés tiene la obligación de volver a competir después del desastre de Leganés. Si lo hace, estará más cerca de ganar, no solo hoy, sino también el domingo en el trascendental partido de Gijón.

Mel no hará demasiados cambios con respecto a la última alineación de Gaizka, únicamente cuatro retoques. Ayer ensayó en Abegondo con tres novedades: Alejandro Arribas por el sancionado Raúl Albentosa; Fayçal Fajr partiendo desde la banda izquierda en vez de Carles Gil; y Florin Andone como principal referencia ofensiva en lugar de Joselu Mato, quien formó de inicio en Butarque. Tres cambios que en realidad serán cuatro, porque el nuevo técnico no podrá contar con Guilherme dos Santos por culpa de unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Mosquera repetirá de inicio en el doble pivote junto con Celso Borges o bien Álex Bergantiños, a quien se le abre un nuevo horizonte de esperanza con la llegada del preparador madrileño.

No será un estreno fácil para Mel. Enfrente estará uno de los auténticos cocos del campeonato, un Atlético acostumbrado en los últimos años a salir airoso de sus enfrentamientos ante el Dépor. Descolgado de la lucha por el título de Liga, el conjunto rojiblanco no se puede permitir más tropiezos para seguir aspirando a la tercera plaza, que sella el billete directo para la Champions. Thomas Partey, en lugar del sancionado Saúl Ñíguez, es la principal novedad en la alineación que Diego Simeone presentará esta noche en Riazor.