El Dépor arranca en marcha

Tres entrenamientos, solo tres, dirigió Pepe Mel desde su llegada. Insuficientes como para plasmar grandes cambios futbolísticos, pero de sobra para inyectar motivación y carácter. Todos parten de cero con el nuevo técnico y ayer se lo demostraron, exprimiéndose como nunca, luchando al límite por cada balón y derrochando coraje y fe para acariciar el triunfo ante uno de los grandes de la Liga. Al final el Dépor se tuvo que conformar con un empate de los que suman de verdad. No para distanciarse de los puestos de descenso, pero sí para volver a creer y sentar las bases de una reacción duradera. Arranca en marcha, en pleno marzo, apoyado en el efecto Mel y rompe su racha negativa de tres derrotas seguidas para recuperar la autoestima antes de la final del domingo en Gijón.

El entrenador madrileño no hizo ninguna revolución y apostó por la continuidad en el once, con Fayçal Fajr como principal novedad en la alineación. El cambio fue, sobre todo, mental. El Dépor tardó diez minutos en entrar de lleno en el partido y tras esa primera fase de dominio visitante el equipo coruñés fue capaz de llevar la iniciativa tras el tempranero tanto de Florin Andone. El 1-0 le dio alas y dejó tocado al Atlético, que se encontró con muchos problemas para atacar con peligro. Igual de motivado y hambriento encaró la segunda mitad el Dépor, dispuesto no solo a defender sino a buscar también un segundo gol con el que encarrilar la victoria. Sin embargo, el que marcó fue el Atlético en una acción aislada.

El empate de anoche permite al Deportivo alcanzar la veintena de puntos, uno por encima del Granada, antepenúltimo, y tres por delante del Sporting, su próximo rival. Los puestos de condena siguen cerca, pero el partido de ayer permite al equipo coruñés encarar el futuro inmediato con energías renovadas y mucha esperanza de celebrar este domingo, en El Molinón, la primera victoria del año. El estreno de Pepe Mel sirvió para el debut liguero de Álex Bergantiños, que todavía no había disfrutado de minutos en el campeonato de la regularidad a las órdenes del anterior entrenador, Gaizka Garitano. También participó Laure, otro de los que no contaban hasta ahora.