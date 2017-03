Kakuta, baja para Gijón

Gael Kakuta no podrá estar mañana en El Molinón en el decisivo partido contra el Sporting. El jugador francés no se ha recuperado de las molestias que arrastraba tras el partido del jueves ante el Atlético y no ha podido entrar en la convocatoria. Esos problemas musculares le han impedido entrenarse con el resto del equipo esta mañana en la última sesión antes del encuentro en Gijón. El entrenador deportivista, Pepe Mel, ha escogido a Ola John para ocupar su lugar en la convocatoria.

El técnico blanquiazul sí podrá contar para la trascendental cita en El Molinón con Luisinho y Sidnei, que también finalizaron el partido antes Atlético con molestias. Los dos trabajaron esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo con total normalidad y entraron en la lista para el encuentro.

Albentosa regresa a una convocatoria tras su ausencia por sanción el jueves. Se quedan fuera por decisión técnica Bruno Gama y Marlos Moreno. Son baja por lesión Guilherme y Kakuta. Mel se lleva además a los tres porteros para el partido en Gijón y tendrá que hacer un descarte.