El Dépor se las empieza a cobrar

No hay mal que cien años dure, ni siquiera en Gijón. El Dépor y el deportivismo se han empezado a cobrar esta mañana todas y cada una de las afrentas, indecencias y faltas de respeto que ha tenido que sufrir en los últimos años en El Molinón. Penaltis imaginarios, goles dolorosos, celebraciones ajenas que aún duelen, pero que desde hoy van a empezar a escocer algo menos. Todos esos sinsabores, sumados al mal fario de esta temporada, se toman un respiro con la primera victoria para los blanquiazules a domicilio. Un equipo exigido físicamente, que estuvo valiente y entero para ganar achicando y empezar a salir del barro. Lux, capitán y salvador en una victoria dedicada a los 1.300 de Gijón, a los que repiten año a año este viaje, a pesar de los sinsabores, y a todos los aficionados que nunca han dejado de creer.

El duelo arrancó cargado de tensión, pero no a toda pastilla. Pasos pequeños y medidos en el medio de una batalla latente. El empuje de la grada aceleraba unos corazones que intentaban medirse. El Sporting tampoco se lanzó a tumba abierta. A pesar de la necesidad, tenía un plan y no era ir a por el Dépor desde el minuto cero, básicamente quería que cayese en su trampa. La pelota para los coruñeses, los espacios para los gijoneses.

El grupo de Pepe Mel aceptó el reto, no tanto por ingenuidad, como porque el patrón encajaba en el estilo de juego que más le gusta. Crecer a partir de la pelota, a pesar de que le cuesta un mundo en los últimos metros. Superaba con facilidad la línea media, más adelante se ahogaba. Çolak baja su rendimiento fuera de casa y los espacios no sobraban. Mérito también del grupo de Rubí, que no solo defendía.

Burgui fue una pesadilla para la banda derecha del Dépor. Entre él y Canella crearon todo el peligro y Sergio Álvarez estuvo a punto de marcar en los primeros minutos. La providencia. Al Sporting tampoco le sobra calidad y muchas veces sus ataques morían en los fueras de juego y las faltas de la boya Traoré, que reclamó un penalti inexistente de Navarro.

El que no admitía discusión era el de Mikel Vesga. Mano arriba y antinatural al aire que interceptó el saque de esquina. Emre lo falló, no tuvo mano ni personalidad en un momento clave. A Cuéllar le dio tiempo a atajar el balón y a montar una contra que casi culminaba Burgui. Rugía El Molinón. Cuando no lo hizo fue al filo del descanso. Otra jugada a balón parado y el fallo de la defensa rojiblanca fue un regalo para Mosquera, para el Dépor y para todo el deportivismo. 0-1. Un adelanto.

La segunda parte requería ineludiblemente otro guión. La necesidad apretaba al Sporting, que ahora no podía desentenderse de la pelota. Le faltan maneras pero no se cansó de atacar. Burgui y Douglas, Douglas y Burgui. Primero combinando, desequilibrando y ya en los minutos finales colgando balones.

El Dépor, mientras tanto, renunció a llevar el peso del juego. Entre los nervios, el cansancio del esfuerzo titánico del jueves y que estaba cómodo achicando, se entregó a una única vía, que le salió, por fin, cara. Solo alguna escaramuza y las contras finales que no fue capaz de culminar. Ola John, por momentos, se enredó y por momentos pareció faltarle fuelle cuando acababa de salir. Muy extraño.

Los últimos minutos fueron un sufrimiento en los que creció toda la defensa y, sobre todo, un Germán Lux, que le sacó una mano increíble a Traoré. Hace unos días a Torres y hoy al marfileño. Un capitán y un portero que da puntos, algo inédito en el Dépor de esta temporada. Pedro Mosquera es el otro futbolista renacido del grupo del salvador Pepe Mel que ya piensa en el Betis y en seguir la escalada. Toca descansar y celebrar. El deportivismo se lo merece.

Ficha técnica (0-1)

Sporting: Cuéllar, Douglas (Cop, m.74), Jorge Meré, Amorebieta, Canella, Mikel Vesga, Carmona, Sergio Álvarez, Moi Gómez (Víctor, m.13, Carlos Castro, m. 64)), Traoré y Burgui.

Deportivo: Lux, Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro, Borges, Mosquera. Fayçal, Çolak (Carles Gil, m.56), Luisinho (Ola John, m.83) y Andone (Joselu, m. 64)

Goles: 0-1 Mosquera (m, 45)

Árbitro: Mateu Lahoz. Mostró tarjetas amarillas a Douglas (m. 45), Navarro (m.45), Arribas (m.52), Mosquera (m.57), Meré (m.71), Vesga (m.72), Carles Gil (m.87), Canella (m.87), Luisinho (m.87)

Incidencias: 24.037 espectadores.