Mosquera: "Se lo debemos todo a nuestros aficionados; siempre nos apoyan"

Pedro Mosquera valoró la seriedad del Deportivo en El Molinón. "Hicimos un partido muy serio. Sobre todo en la primera parte fuimos muy superiores. En la segunda nos metimos un poco más atrás porque el equipo estaba más cansado y eso se notó", analizó el coruñés, encantado con la afición: "Se lo debemos todo a los aficionados porque siempre nos apoyan, en cualquier parte de España. Es una envidia para cualquier afición de España y del mundo". Sobre su protagonismo en las últimas jornadas, Mosquera agradece que Pepe Mel le haya dado "mucha confianza, una confianza que antes no tenía". "No me gusta hablar de entrenadores que han estado aquí. Esto es una nueva etapa. Estoy jugando en mi posición, en la posición que me gusta. El equipo lo está haciendo bien. Todos estamos sumando y corriendo", señaló el coruñés.