El entrenador deportivista, Pepe Mel, no entendería que el equipo se relajase después los resultados logrados ante Atlético y Sporting. Sería un "tremendo error" después de lograr cambiar la dinámica en la que se encontraba instalado el Deportivo. "Relajarse sería un tremendo error y una equivocación imperdonable", subrayó el técnico madrileño. "Ellos saben lo que ha costado generar este ambiente optimista que hay en la ciudad. Tirar de conformismo sería un error", añadió ayer.



Mel sostiene que el equipo debe mantener la identidad que mostró en los dos compromisos anteriores, especialmente en aquello que tiene que ver con la entrega y el esfuerzo. "Tenemos que poner intensidad y pelear cada balón. Es un partido vital para nosotros porque sabemos que todos los demás no van a jugar", argumentó.



Los obstáculos, sin embargo, serán mayores por la acumulación de partidos en los últimos días y el mayor tiempo de descanso del que ha disfrutado el Betis. "Por muy bien que el equipo estuviera físicamente, la paliza de partidos que llevaremos cuando termine el del Barça va a ser importante", reconoció el técnico. "Sabía que en Gijón íbamos a tener un pequeño bajón y mañana lo volveremos a tener", adelantó Pepe Mel.



Además, el técnico blanquiazul destacó las fortalezas del Betis: "Se ha reforzado con Rubén Pardo y luego, arriba, si la coge Rubén (Castro) con ventaja estás muerto. Esas son las virtudes, los defectos me los voy a guardar porque no queremos dar pistas".