Borges: "Tenemos que estar orgullosos del ímpetu y de las ganas"

Celso Borges, el autor del gol del empate ante el Betis, se mostró satisfecho por haber colaborado a salvar un punto forzando un penalti que él mismo se encargó de transformar. "Maximiza" el valor del empate el hecho de que el 1-1 "fuese en la última jugada del partido". "Para mí es penalti. Todavía me duele la mandíbula. La imagen es bastante clara", recalcó el costarricense, contento por seguir sumando por tercer partido consecutivo. "Es un punto que nos ayuda muchísimo. Tenemos que estar orgullosos del ímpetu y de las ganas. Los últimos resultados han sido propicios para tener un poco más de tranquilidad", afirmó. El tico cree que el resultado ante el conjunto verdiblanco permite consolidar la línea ascendente del Deportivo desde la llegada de Pepe Mel tras haber sumado cinco puntos de nueve posibles. El equipo dio la cara tras encajar el 0-1 hasta lograr la recompensa del empate. "Hay que seguir empujando y luchando. Eso no lo podemos perder. Hay que estar preparados para cualquier situación. Continuar con esa tenacidad cuando se va perdiendo es difícil pero se dio así", recordó el internacional, satisfecho por el rendimiento colectivo pese a la acumulación de partidos: "Es normal que haya desgaste. Jugar a la misma intensidad siempre es difícil pero se trata de hacer". Borges ya piensa en el duelo del domingo frente al Barça, un rival "supercomplicado" en cualquier situación. "Es un gran equipo. De nuestra parte tiene que haber mucha concentración. En fútbol puede pasar cualquier cosa. Nadie gana ni pierde antes de jugar. Nuestra actitud es positiva de cara al partido", añadió el tico, esperanzado con que la lesión de Sidnei no sea muy importante: "Él está bien. No creo que sea algo de mucha gravedad".