Álex afina ante el Barça

Álex Bergantiños jugará el domingo ante el Fútbol Club Barcelona (16.15 horas) su segundo partido de Liga en lo que va de temporada. Será el primero desde el inicio tras disputar el último cuarto de hora en el empate en Riazor frente al Atlético de Madrid. De no contar nada para Gaizka Garitano, su situación ha cambiado con la llegada al banquillo de Pepe Mel. Le dio minutos en su debut frente al conjunto colchonero y el domingo lo alineará en el once debido a la sanción de Pedro Mosquera, que vio la quinta amarilla frente al Betis, y a la baja de Guilherme dos Santos, quien todavía se recupera al margen del grupo de su lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se abre un horizonte de esperanza para Álex. Tendrá la oportunidad de ser titular frente al Barça, un rival temible ante el que el coruñés suele afinar su puntería. Celebró tres goles en toda su carrera en Primera División, todos con el Dépor, de los cuales dos los anotó precisamente ante los culés, uno en Riazor (2012-13) y el más reciente el del empate de la pasada temporada en el Camp Nou.



Hace poco más de un año, el 12 de diciembre de 2015, el Barça parecía tener encarrilada la victoria ante equipo coruñés gracias a los tantos de Messi y Rakitic, uno en cada parte. El encuentro estaba aparentemente decidido, pero Lucas Pérez recortó distancias en el minuto 76 y dio vida al Deportivo para la recta final. Álex, a cinco del final, firmó el definitivo 2-2 para arañar un valioso punto del Camp Nou. Tres años antes, el 20 de octubre de 2012, Bergantiños festejaba su primer tanto en la máxima categoría del fútbol español. Fue en Riazor ante el Barcelona, que sufrió para acabar llevándose el triunfo de A Coruña en un encuentro alocado y con muchos goles (4-5). Álex no será la única novedad en el once que Mel presentará el domingo. Habrá como mínimo otras dos obligadas, la de Albentosa, que entrará por el lesionado Sidnei; y la de Joselu, quien será el delantero titular debido al partido de sanción que Andone tendrá que cumplir por acumulación de amarillas.