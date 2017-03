Carles Gil, valiente ante el Barça: "Saldremos a intentar ganar"

Carles Gil analizó esta mañana en Abegondo las opciones del Deportivo en el partido del domingo frente al Barcelona, a su juicio "uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor". "Vienen de remontar en Champions y será un partido muy difícil, Sabemos que jugamos en casa y vamos a tener nuestras opciones, dentro de que es un partido muy complicado. Llegamos en dinámica positiva para intentar sacar algo positivo", destaca el valenciano: "Vamos a salir a intentar ganar". "Tenemos menos opciones que ellos para ganar pero seguro que las vamos a tener. Es una oportunidad de oro para nosotros. A priori tenemos mucho más que ganar que perder. Eso puede hacer que salgamos con la mentalidad de ir a por ellos. Sería un error pensar en el derbi antes del domingo", indicó tras el entrenamiento de esta mañana. "No no podemos permitir en ningún partido que un jugador no defienda, y contra el Barça, menos. Defensivamente vamos a tener que estar muy bien", recomendó Carles Gil, "muy contento" por los minutos que está teniendo. "Esto es Primera, hay mucha competencia y estoy contento con los minutos que tengo. Como todos, quiero jugar siempre, todos los minutos. Todos tenemos esa mentalidad", añadió el mediapunta, quien todavía tiene "muchas cosas que aprender".