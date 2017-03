Joselu, duda para el domingo

Joselu Mato no pudo ejercitarse esta mañana junto a sus compañeros en Abegondo. Trabajó al margen por culpa de unas molestias en la ingle derecha que le hacen ser duda para el encuentro del domingo frente al Fútbol Club Barcelona. Para esa cita Pepe Mel tiene cuatro bajas seguras, las de los sancionados Mosquera y Andone, y las de los lesionados Guilherme y Sidnei. Joselu, el recambio natural de Andone en el puesto de delantero, está entre algodones y su concurso ante el Barça es una incógnita. En caso de que Joselu no se recupere a tiempo para el compromiso del domingo, Mel tendría que improvisar para el puesto de ariete, ya que no podría contar con sus dos 'nueves' puros. En tal caso, Marlos Moreno podría ser la solución para actuar como principal referencia ofensiva. Sidnei Rechel fue sometido esta mañana a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión en la ingle izquierda. El club tiene previsto hacer público el parte médico a lo largo de esta tarde. La plantilla blanquiazul trabajó esta mañana en la ciudad deportiva a las órdenes de Mel. El técnico contó con los fabrilistas Edu y Nacho Monsalve para completar el entrenamiento, que se desarrolló bajo un sofocante calor. Mañana, de nuevo a las 11.00 horas, el preparador madrileño dirigirá una última sesión en Abegondo antes de recibir al Barça.