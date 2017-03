Joselu condiciona el ataque

Pepe Mel cruza los dedos pendiente de la evolución de Joselu Mato, quien ayer en Abegondo no pudo ejercitarse con el grupo por culpa de unas molestias en la ingle derecha. El atacante trabajó al margen de sus compañeros en el campo número 2 bajo la supervisión del readaptador físico del primer equipo, Fran Molano, primero realizando tareas con y sin balón junto al lesionado Guilherme dos Santos y luego en solitario. El de Silleda hará hoy una prueba en la ciudad deportiva para saber si podrá estar a disposición del técnico madrileño para el encuentro de mañana en Riazor frente al Fútbol Club Barcelona (16.15 horas).



Sus molestias en la ingle que le hacen ser duda para recibir al equipo culé llegan en el peor momento posible, ya que entre las cuatro bajas seguras que tiene Mel para recibir al conjunto catalán figura la de Florin Andone, el pichichi blanquiazul, que tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas tras ver la quinta el miércoles frente al Betis. Joselu, el otro delantero centro de la primera plantilla del Deportivo, es su recambio en punta para el duelo ante los catalanes. El entrenador blanquiazul confía en poder contar con el exmadridista y no verse obligado a tener que improvisar para completar su línea ofensiva.



Andone y Joselu son los únicos nueves puros en la primera plantilla del Deportivo. Sin ellos, Mel tendría que optar por alguna solución de urgencia, como puede ser la de situar a Marlos Moreno como principal referencia ofensiva, o incluso a Gaël Kakuta. La incógnita en la delantera no es la única preocupación de Mel, que tendrá que hacer tres cambios obligados, como mínimo, en su alineación. Para recibir al Barça son bajas seguras Mosquera y Andone, sancionados; y Guilherme y Sidnei, lesionados.



En la retaguardia regresará al once Raúl Albentosa, con quien ayer mantuvo una pequeña charla Mel, para formar pareja en el eje de la zaga con Alejandro Arribas. En el centro del campo Álex Bergantiños jugará de inicio por primera vez en Liga en la presente temporada. El de la Sagrada Familia será el acompañante de Celso Borges en el doble pivote blanquiazul después de haber disfrutado contra el Atlético de sus primeros minutos en el campeonato de la regularidad.



Además, varios futbolistas importantes -Luisinho, Navarro, Borges, Carles Gil y el lesionado Guilherme- están a una sola amarilla de la sanción, por lo que es muy probable que el técnico eche mano de algunos de los menos habituales ante el Barça para no perder más gente de cara al derbi frente al Celta del domingo 19. Entre sus prioridades también está la de dosificar esfuerzos después de dos semanas especialmente intensas y cargadas de partidos. El lateral Laure Sanabria, a quien el nuevo entrenador dio minutos en la recta final del encuentro ante el conjunto colchonero, es uno de los que mañana podrían entrar de refresco desde el inicio.



Pepe Mel dirigirá esta mañana un último entrenamiento en la ciudad deportiva, tras el cual hará pública su convocatoria para el encuentro ante el Barcelona. Con esas cuatro bajas seguras -Andone, Mosquera, Sidnei y Guilherme-, el preparador madrileño tiene a los justos para confeccionar su convocatoria de 18 futbolistas. Cuenta con recuperar a tiempo a Joselu, pero en caso de que no pueda incluir al delantero de Silleda tendría que completar la lista con algún jugador del filial. Ayer los únicos fabrilistas que se ejercitaron a sus órdenes con el primer equipo fueron Nacho Monsalve y Edu.