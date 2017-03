Joselu, disponible para recibir mañana al Barcelona

Joselu ha entrado finalmente en la convocatoria para el partido de mañana contra el Barcelona en Riazor (16.15 horas). El delantero deportivista, que arrastraba unas molestias en la ingle y se entrenó en la sesión de ayer al margen de sus compañeros, compaginó esta mañana el trabajo en solitario con los ejercicios junto al resto del equipo. El entrenador deportivista, Pepe Mel, ha decidido incluirlo en la lista para el encuentro de mañana, de la que se caen los sancionados y el lesionado Guilherme. El centrocampista brasileño no se ha recuperado a tiempo para el partido debido a la lesión muscular que arrastra. Esta mañana en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo, el mediocentro se ha ejercitado en compañía del readaptador de la primera plantilla, Fran Molano. El técnico blanquiazul adelantó que se encontraba mejor y que casi con total probabilidad será titular ante el conjunto azulgrana. Pepe Mel ha dejado fuera a Mosquera y Andone, que por acumulación de tarjetas no pueden disputar el partido. En la lista están todos los disponibles, incluido Marlos Moreno, que se quedó fuera en las últimas citas por decisión técnica. El entrenador no ha incluido a ningún jugador del Fabril.