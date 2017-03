"Estamos capacitados para darle guerra a cualquiera"

El Deportivo recibirá mañana en Riazor a un Barcelona eufórico tras su remontada ante el PSG en la Liga de Campeones y condicionado por las bajas que acumula Pepe Mel entre lesiones y sanciones. El entrenador deportivista, sin embargo, es "ambicioso" de cara a un encuentro en el que está convencido de que tendrán sus opciones. Así se lo ha transmitido a unos jugadores que también poseen razones para el optimismo después de los resultados de las tres últimas jornadas. "Soy ambicioso. No me doy por perdido. No pensaré que el Dépor va a perder con el Barça. Creo que el Dépor está capacitado para darle guerra a cualquier equipo", subrayó esta mañana tras el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Abegondo.

Mel destacó la importancia de la mentalidad para igualar la diferencia existente con un equipo como el Barcelona y la necesidad de potenciar las fortalezas del equipo deportivista. "Nos van a hacer correr, vamos a tener que sufrir", advirtió. "Tengo la suerte de que me he enfrentado muchas veces al Barcelona. Le he ganado, hemos empatado, nos han metido cinco... Si tienen el balón y no piensan hacia atrás, has perdido. Solo se dedican a atacarte. Al final solo piensan hacia adelante, lo pasan fenomenal y a ti te dejan con la cara roja", añadió.

El entrenador deportivista, pese a las dificultados, insistió en que existen argumentos para cuestionar a los azulgrana. "Estamos hablando de un equipo que en los últimos tres partidos hizo 17 goles a favor. Los números cantan solos. Los futbolistas saben que es un reto difícil, pero también lo era el Atlético. Están preparados para hacerle frente a cualquiera", reflexionó.