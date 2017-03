"Si hay un equipo contra el que jugar, es el Barça"

"Nos van a hacer correr, vamos a tener que sufrir", reconoce Pepe Mel sobre el partido que espera a sus jugadores esta tarde frente al Barcelona. El entrenador deportivista, sin embargo, no renuncia a discutir el dominio de la pelota a un equipo acostumbrado a monopolizarla. "Si hay un equipo contra el que intentar jugar al fútbol, es el Barcelona", aseguró.



El técnico blanquiazul había reprochado tras el empate ante el Betis que sus futbolistas hubieran prescindido de la pelota y puntualizó que no está dispuesto a que el equipo se limite a defenderse. "Si quisiera eso, pondría a otros jugadores", apuntó tras el empate contra los andaluces. Esa filosofía, garantizó, se mantendrá ante el Barça esta tarde. "Los futbolistas saben que es un reto difícil, pero como les dije el primer día ante otro reto difícil como el Atlético, en el deporte nada es imposible", señaló.



Mel trata de que el equipo conserve el optimismo tras los últimos resultados y no se desentienda de un compromiso en apariencia lejos de sus posibilidades. "Si lo diera por perdido, empezaría a pensar en el siguiente y eso se lo transmitiría a los futbolistas y sería mal asunto", argumentó. "El Dépor está capacitado dar guerra a todos los equipos todos los domingos da igual cómo se llame", añadió.



El entrenador deportivista puso como ejemplo su propia experiencia al frente de otros equipos. "Tengo la suerte de que me he enfrentado a ellos muchas veces. Les hemos ganado, hemos empatado, nos han metido cinco... Si tienen el balón y no piensan hacia atrás, has perdido. Solo se dedican a atacarte. Al final solo piensan hacia adelante, lo pasan fenomenal y te dejan con la cara roja", avisó el preparador blanquiazul.



Mel también destacó el estado de euforia en el que llega el Barça tras su remontada europea ante el Paris Saint Germain: "El estado de ánimo es muy importante y ellos lo tienen ahora mismo por las nubes. Si saben ya que son buenos, ahora se creen todavía mucho mejores y está claro que van a intentar hacerlo bien y divertirse".