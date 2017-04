Arribas: "Estamos fastidiados, pudimos haber dado un golpe en la mesa"

Alejandro Arribas lamentó esta mañana el empate contra el Granada. El defensa reconoció que el equipo dejó escapar una buena oportunidad para ampliar su ventaja con la zona de descenso, pero aún así destacó el punto conseguido. "La plantilla está un poco fastidiada porque podía haber dado un golpe en la mesa para tener pie y medio en Primera División", reflexionó. El central madrileño, que ayer regresaba a la titularidad tras ser suplente en Valencia por los problemas físicos que arrastró la semana anterior, apuntó que el Deportivo salió ayer penalizado por un tramo inicial de partido en el que no fue capaz de imponerse a un rival temeroso. "Ya sabemos que al principio del partido no estuvimos bien. Creo que la iniciativa no la conseguimos llevar del todo hasta el final de la primera parte. Si te pasa en el Sánchez Pizjuán contra un rival de esa entidad, malo", advirtió.

Arribas, sin embargo, valoró el punto logrado para seguir avanzando hacia la permanencia. "A mí me deja bien porque es una jornada menos y un punto más. El equipo lo intentó, fue a por el partido y tuvo ocasiones. Fuimos superiores al rival. Hicimos méritos para poder ganar, pero no estuvimos acertados", resumió.

El defensa también se detuvo en el descontento mostrado por la afición al final del partido y señaló que puede ser fruto de la "frustración" por una temporada en la que no se han cumplido las "expectativas" de una temporada "tranquila". Arribas, no obstante, indicó que no comparte que desde la grada se pite a los jugadores durante el encuentro, en referencia a los silbidos hacia Marlos Moreno cuando fue sustituido. "La gente paga su entrada y tiene derecho a dar su opinión, pero los pitos a un jugador no benefician al equipo", subrayó.