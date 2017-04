Penaltis de pena máxima

Pepe Mel suele finalizar cada uno de los entrenamientos previos a un partido con lanzamientos de penalti. Los encargados suelen ser Borges, Fayçal, Andone y Joselu. El portero colocado bajo los palos, ya sea Lux, Tyton o Roef, suele adivinar muy pocos de los disparos. A pesar de esa efectividad en la intimidad de la ciudad deportiva, sin más miradas que las de las pocas personas que suelen acercarse a Abegondo para seguir los ensayos, el Dépor posee uno de los peores porcentajes de acierto de la categoría si se atiende a que es uno de los conjuntos a los que más penaltis le señalan a su favor. Borges prolongó ayer desde los once metros la mala racha blanquiazul, que ha fallado tres de los cuatro últimos de los que ha dispuesto.



Emre Çolak erró en Gijón, lo que provocó que Mel interviniera y designase él mismo a los lanzadores tras arrogarse el turco la responsabilidad por iniciativa propia, y Fayçal lo hizo el domingo en Mestalla ante el Valencia. De los siete lanzamientos que ha tenido a su favor el Deportivo en lo que va de Liga, solo ha marcado tres: Lucas en la primera jornada ante el Eibar, Borges ante el Málaga y de nuevo el costarricense ante el Betis en el partido aplazado por el temporal. Al cómputo hay que sumar el fallo de Ryan Babel ante la Real Sociedad, que después enmendó su error recogiendo el rechace.



Celso Borges no fue capaz ayer ante el mexicano Ochoa y terminó sumando un nuevo error desde los once metros para un equipo que contabiliza un fallo más en la Copa del Rey. En la eliminatoria de dieciseisavos de final ante el Betis, Joselu tampoco fue capaz de acertar desde el punto de penalti en el encuentro de vuelta disputado en Riazor.



Así, de los ocho que ha tenido en lo que va de temporada, solo ha marcado tres. Al fallo de Celso Borges ayer hay que añadir las dificultades que atraviesa el equipo para materializar sus oportunidades. Las mejores fueron para Juanfran en un disparo desde fuera del área y otra de Marlos en una acción individual. Poco ante un conjunto, el Granada, que ayer dejó su portería imbatida por primera vez en lo que va de temporada.