Marlos Moreno: "Tuvimos más opciones de gol que ellos; faltó ese toque final para ganar"

Marlos Moreno, la principal novedad en el once inicial del Deportivo, aseguró que se había sentido "muy bien" hasta que fue sustituido por Ola John a falta de un cuarto de hora para el final. "Me sentí muy bien, muy cómodo. Llevaba mucho tiempo sin jugar pero estoy a gusto con lo que traté de aportar al equipo", señaló el colombiano. Sobre el desarrollo del encuentro, asegura que tanto el Deportivo como el Granada dispusieron de oportunidades, aunque "más" el equipo coruñés. "Ellos tuvieron opciones de gol y nosotros tuvimos más. Nos faltó ese toque final que nos diera la victoria", comentó el extremo a la conclusión del partido.



En la segunda mitad Marlos dispuso de una oportunidad bastante clara, culminando una acción por banda en la que prefirió rematar en vez de tratar de conectar con el delantero centro. "En la acción de Andone pienso en el pase y traté de jugármela. Lastimosamente no terminó como esperaba", afirmó sobre esa oportunidad clara.



El joven cree que el Dépor acumuló más méritos que su rival para llevarse los tres puntos, pero ya pasa página y aconseja "levantar la cabeza" y centrarse en preparar lo mejor posible el partido del sábado en el Sánchez Pizjuán. "Nosotros tuvimos más opciones de gol. Ellos también pero no tan claras como nosotros. Hay que seguir trabajando y levantar la cabeza", aconsejó el extremo, que calificó de "increíble" el infortunio del Dépor desde el punto de penalti. De ocho penas máximas solo anotó tres esta temporada, un dato que recordó Marlos Moreno. "Llevamos una racha de penaltis increíble. Llevamos tres de ocho y es una racha increíble", recalcó el colombiano, dispuesto a "trabajar eso, igual que se trabaja todo". "Nos hace falta mejorar en varios aspectos", reconoció.



Marlos no hace cuentas sobre la salvación y prefiere no analizar los marcadores de los rivales directos. "Independientemente de los otros resultados, siempre pensamos en nosotros y sacamos lo positivo. Nos equivocamos mucho en las ocasiones", añadió el atacante.